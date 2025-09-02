Δυστύχημα στην Πάτρα: Γιος γνωστού Πατρινού μουσικού ο 27χρονος οδηγός μηχανής που σκοτώθηκε

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Πάτρα από τον θάνατο ενός 27χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό, κοντά στην οδό Αμερικής και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 27χρονος, ναυτικός στο επάγγελμα, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες πατρινών μέσων, ο νεκρός είναι ο 27χρονος Δημήτρης, γιος του Νίκου Λιόπετα, που υπήρξε ιδρυτικό μέλος ορχήστρας που δημιούργησε τη δεκαετία του 1970 με τα αδέλφια του, αφήνοντας σαν παρακαταθήκη, δισκογραφία και τηλεοπτικές παρουσίες σε παραγωγές του Αλέκου Σακελλάριου και του Γιάννη Πετρίδη.



Επίσης ως μέλος του συγκροτήματος, στο οποίο υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος, έδωσαν συναυλίες σε γνωστές μουσικές σκηνές της Αθήνας, της Πάτρας κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα του 27χρονου συγκρούστηκε με ΙΧ – του οποίου ο οδηγός διέφυγε από το σημείο μετά τη σύγκρουση.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα με τον οδηγό και να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Ρίου.

Ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη στην Τροχαία και όπως υποστήριξε δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου».

Διαβάστε επίσης:

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» – Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

Τέμπη: 12 νέα δείγματα ξυλολίου στην έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους με το κλείσιμο της δικογραφίας

Κρήτη: Τις οικονομίες μιας καθαρίστριας φέρεται να απέσπασε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας





