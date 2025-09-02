search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 21:38

Δυστύχημα στην Πάτρα: Γιος γνωστού Πατρινού μουσικού ο 27χρονος οδηγός μηχανής που σκοτώθηκε

02.09.2025 21:38
27xronos distixima patra- new

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Πάτρα από τον θάνατο ενός 27χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό, κοντά στην οδό Αμερικής και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 27χρονος, ναυτικός στο επάγγελμα, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες πατρινών μέσων, ο νεκρός είναι ο 27χρονος Δημήτρης, γιος του Νίκου Λιόπετα, που υπήρξε ιδρυτικό μέλος ορχήστρας που δημιούργησε τη δεκαετία του 1970 με τα αδέλφια του, αφήνοντας σαν παρακαταθήκη, δισκογραφία και τηλεοπτικές παρουσίες σε παραγωγές του Αλέκου Σακελλάριου και του Γιάννη Πετρίδη.

Επίσης ως μέλος του συγκροτήματος, στο οποίο υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος, έδωσαν συναυλίες σε γνωστές μουσικές σκηνές της Αθήνας, της Πάτρας κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα του 27χρονου συγκρούστηκε με ΙΧ – του οποίου ο οδηγός διέφυγε από το σημείο μετά τη σύγκρουση.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα με τον οδηγό και να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Ρίου.

Ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη στην Τροχαία και όπως υποστήριξε δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου».

Διαβάστε επίσης:

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» – Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

Τέμπη: 12 νέα δείγματα ξυλολίου στην έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους με το κλείσιμο της δικογραφίας

Κρήτη: Τις οικονομίες μιας καθαρίστριας φέρεται να απέσπασε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

panos kammenos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

macron 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Μακρόν σε Νετανιάχου: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Untitled-design-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Ζωής στη Βουλή – Η υπεράσπιση του Mr Bitcoin και οι φάκελοι της χούντας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:44
papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

panos kammenos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

1 / 3