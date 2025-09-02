«Μαφία» της Κρήτης: Τις οικονομίες μιας καθαρίστριας φέρεται να απέσπασε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας

Θύμα ενός από τους δύο αδελφούς που κατηγορούνται ως «εγκέφαλοι» της μαφίας στην Κρήτη φέρεται ότι έπεσε μια μητέρα, καθαρίστρια στο επάγγελμα.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δικογραφία και την εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ, ο ξενοδόχος εκμεταλλεύτηκε τη γνωριμία τους από τα παιδικά τους χρόνια, προκειμένου να της αποσπάσει τις οικονομίες μιας ζωής, με πρόσχημα τη βοήθεια για την κόρη της που κινδύνευε να διαγραφεί από το πανεπιστήμιο.

Ειδικότερα, η γυναίκα, με την κόρη της να οφείλει πολλά μαθήματα ύστερα από οκτώ χρόνια φοίτησης και να απειλείται με διαγραφή, στράφηκε στον παλιό της φίλο για βοήθεια. Εκείνος, σύμφωνα με τις καταθέσεις, της παρουσίασε ένα αφήγημα περί ισχυρών γνωριμιών στα Χανιά, ακόμα και με πολιτικά πρόσωπα, με αντάλλαγμα χρήματα που φτάνουν έως και 15.000 ευρώ για να «μεσολαβήσει».

Ήδη, πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση, είχε καταφέρει να της αποσπάσει 5.000 ευρώ ως «δώρο» προς ισχυρά πρόσωπα, για να εξασφαλιστεί – υποτίθεται – το πτυχίο της κόρης της.



Η κατάθεση της μητέρας



Στην κατάθεσή της, η γυναίκα περιέγραψε την απόγνωσή της, λέγοντας: «Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της και έτσι δεν είναι σε θέση να τελειώσει την σχολή της. […] Το γεγονός αυτό θα επιβάρυνε πολύ την υγεία της κόρης μου, πράγμα το οποίο με έφερε σε πραγματική απελπισία. […] Σκέφτηκα να πάρω τηλέφωνο τον παιδικό μου φίλο για να με βοηθήσει. Το έκανα αυτό, γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν ισχυρό άνθρωπο, γνωρίζω όμως ότι αυτός είναι άτομο το οποίο έχει γνωριμίες και διατηρεί επαφές με ισχυρά πρόσωπα στα Χανιά».

Μάλιστα, όπως ανέφερε η γυναίκα, το φερόμενο ως ηγετικό μέλος της μαφίας από την Κρήτη την έπεισε ότι χρειάζονταν «δώρα» προς ισχυρά άτομα και πως, ακόμα και έτσι, η επιτυχία δεν ήταν βέβαιη, παρά μόνο 50%. Λίγο πριν από τις αποκαλύψεις, ο κατηγορούμενος πήρε από τη γυναίκα 5.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα γινόταν η «μεσολάβηση».

Ο διάλογος καθαρίστριας – ξενοδόχου



• Γυναίκα: «Εγώ, αυτή, εγώ θέλω το πτυχίο γιατί θα τρελαθεί στο τέλος και θα είναι το πτυχίο η αιτία και να σου πω κάτι, εγώ δεν αντέχω άλλο».

• Κατηγορούμενος: «Ναι».

• Γυναίκα: «Δεν αντέχω άλλο. Δουλεύω από το πρωί έως το βράδυ, τα ξέρεις μωρέ, είχα τα κοπέλια σου».

• Κατηγορούμενος: «Το ξέρω και τα παιδιά μου το χαν πει εμένα…».

• Γυναίκα: «Και θέλω να πάρει το πτυχίο. Εγώ μπορώ να δώσω μέχρι 10.000-15.000 μπορώ να δώσω».

• Κατηγορούμενος: «Όχι, όχι τόσα πολλά, κάτω από…».

• Γυναίκα: «Εντάξει ρε συ θα κάνω… Έχω κάποιες, οι οικονομίες μου όλες είναι».

• Κατηγορούμενος: «Άκουσέ με!».

• Γυναίκα: «Θα τα δώσω, δεν με νοιάζει, μπρος του να είναι καλά αυτή, Μαθιέ, να μην μου πάθει κάτι…».

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

Mαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας – Ο επίμαχος διάλογος από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ