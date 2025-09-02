Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο στο Περιστέρι το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου με τους καπνούς να έχουν πνίξει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες στη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι, στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στην οποία επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ΟΤΑ καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα σε παρακείμενα κτίρια.

