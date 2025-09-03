ΔΟΕ: Στάσεις εργασίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αιτήματα συνάντησης με τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας

Πρόγραμμα στάσεων εργασίας ανακοίνωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας για το μήνα Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι».

Επιστολές με αιτήματα συνάντησης

Ζητώντας να προγραμματιστεί συνάντηση με δύο υπουργεία (Εσωτερικών και Εργασίας) η ΔΟΕ σε επιστολές της προς αυτά, αναφέρει μεταξύ άλλων, αρχικά προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο:

«Κύριε Υπουργέ

Επανερχόμαστε για τέταρτη φορά (9-9-2024, 15-5-2025 και 6-62025) σε αίτημα συνάντησης μαζί σας. Υπάρχει πλήθος ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σας (κτηριακές υποδομές, χρηματοδότηση σχολικών μονάδων, λειτουργία σχολικών επιτροπών) και φυσικά το εξαιρετικής σημασίας ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς χιλιάδες εκπαιδευτικοί, νεοδιόριστοι και αναπληρωτές θα βρεθούν πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους αντιμετωπίζοντας εκτός από τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης.

Κάθε χρόνο βλέπουμε εικόνες ντροπής με εκπαιδευτικούς να κοιμούνται στα αυτοκίνητα, σε σκηνές, ακόμα και στα ίδια τα σχολεία, αν υπάρχει δυνατότητα, μέχρι να βρουν ένα δωμάτιο το οποίο θα πληρώσουν αδρά.

Δε βρισκόμαστε πλέον στην περίοδο που το πρόβλημα της στέγασης το αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί μόνο στα τουριστικά νησιά, το πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών έχει γίνει εκρηκτικό και στην Αττική και σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Συγκριτικά με πριν από 10 χρόνια, οι τιμές ενοικίων αυξήθηκαν μεσοσταθμικά σε ποσοστό 110%!».

Επίσης η ΔΟΕ σε επιστολή της προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Κα Υπουργέ,

Χιλιάδες είναι οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί που αγωνιούν κάθε καλοκαίρι όταν απολύονται για το πώς θα ανταπεξέλθουν οικονομικά στις καθημερινές υποχρεώσεις και για το πού θα βρεθούν τη νέα σχολική χρονιά. Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, Κυβέρνηση και ΔΥΠΑ βάζουν συνεχώς εμπόδια ακόμα και στο να τους καταβληθεί το πενιχρό επίδομα ανεργίας.

Η σύγχρονη ανάγκη των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με αξιοπρεπείς μισθούς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ελαστική εργασία, τα ελάχιστα χρήματα του ταμείου ανεργίας και τις προπληρωμένες κάρτες που δίνουν πρόσβαση σε μετρητά, μόνο στο 50% του επιδόματος.

Οι ρυθμίσεις για το επίδομα ανεργίας είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό χιλιάδων αναπληρωτών από αυτό με βάση την αύξηση του απαιτούμενου – για τη χορήγηση επιδόματος –ετήσιου αριθμού ενσήμων σε 175 ημέρες ασφάλισης ή 7 μήνες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, σε σχέση με 125 ημέρες ή 5 μήνες εργασίας που ήταν μέχρι το Μάρτιο του 2024.

Ταυτόχρονα, η προπληρωμένη κάρτα δημιουργεί τεράστια προβλήματα, αφού το 50% του ποσού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανελαστικές δαπάνες, παρά μόνο για αγορές καταναλωτικών αγαθών, σε καταστήματα που διαθέτουν POS. Επομένως, οι άνεργοι δεν μπορούν να πληρώσουν βασικές δαπάνες, όπως ενοίκιο, κοινόχρηστα, δόσεις δανείου, για τα οποία δεν προβλέπεται εξόφληση με POS.

Η κατάσταση τη φετινή χρονιά ήταν τραγική, αφού εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες συναδέλφων αναπληρωτών οι οποίοι πήραν το επίδομα μόλις πριν λίγες μέρες, ενώ σε κάποιους δεν έχει πάει ακόμη η περιβόητη κάρτα στη διεύθυνσή τους και βρίσκεται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ εδώ και 2 μήνες».

Διαβάστε επίσης

Λέσβος: Στην Εισαγγελία Μυτιλήνης η καταγγελία για την κακοποίηση αλόγων

Καιρός σήμερα: Ζέστη με 37άρια αλλά και άστατο σκηνικό – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες (videos)

Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών (video)