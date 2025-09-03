search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 09:07

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Οι δικαιούχοι

03.09.2025 09:07
koinonikos tourismos 765- new

Την Πέμπτη (4/9) στις 12:00 θα αρχίσει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων Κοινωνικού, Ιαματικού Τουρισμού – Εκδρομών και Θεάτρου.

Όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ και μέχρι εξαντλήσεως των δελτίων.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι στην αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των Προγραμμάτων Κοινωνικού, Ιαματικού Τουρισμού – Εκδρομών και Θεάτρου, είναι:

  • Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και τις 30/8/2025.
  • Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν.

Οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ό,τι για τα προγράμματα Κοινωνικού–Ιαματικού τουρισμού και Εκδρομικού τουρισμού απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν:

α) η σειρά προτίμησης και

β) η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής.

Ενδεικτικά:

Σε περίπτωση που δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, αλλά κληρώθηκε στο πρόγραμμα του Εκδρομικού Τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει το δελτίο του μέχρι και τις 30/8/2025, επιτρέπεται να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του Ιαματικού Τουρισμού και δεν κληρώθηκε σε κανένα τουριστικό πρόγραμμα ή κληρώθηκε στο πρόγραμμα του Ιαματικού ή Κοινωνικού ή Εκδρομικού Τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει μέχρι και τις 30/8/2025 το δελτίο του, συμμετέχει με σειρά μόνο στο πρόγραμμα του Ιαματικού Τουρισμού.

Αν όμως, κάποιος δικαιούχος δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής ως πρώτη προτίμηση του το Εκδρομικό πρόγραμμα και κληρώθηκε σε αυτό (ανεξαρτήτως αν έχει εκτυπώσει ή όχι το δελτίο του), δεν μπορεί να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας σε κανένα άλλο πρόγραμμα εκτός εκείνου του Εκδρομικού προγράμματος.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας.

Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και 30/8/2025.

Πώς θα γίνει η παραλαβή των δελτίων

Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τα αδιάθετα δελτία του Κοινωνικού-Ιαματικού Τουρισμού πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

1) Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).

2) Από 4/09/2025 και από τις 12:00 και μετά, καταχώρηση στοιχείων, σχετικών με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του https://opeka.gr/ από τους ίδιους τους δικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.

3) Οι δικαιούχοι πρέπει μετά από την καταχώρηση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ να προσέρχονται στο ΚΕΠ αυθημερόν (μετά από τουλάχιστον 30 λεπτά από την καταχώρηση) για να παραλάβουν τα δελτία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα ξανά.

Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν δελτία στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτία ισχύουν μόνο για τα καταλύματα τα στοιχεία των οποίων είναι προεκτυπωμένα.

Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ.

Επίσης, τα δελτία είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση από άλλα πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά είναι μέλη της οικογένειας του/της δικαιούχου.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας.

Συνεπώς μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και 30/8/2025.

Οι κατάλογοι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για όλα τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://opeka.gr/ (συμβεβλημένες επιχειρήσεις αγροτικής εστίας) και αντίστοιχα (προγράμματα αγροτικής εστίας-πληροφορίες για δικαιούχους).

Διαβάστε επίσης:

ΔΟΕ: Στάσεις εργασίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αιτήματα συνάντησης με τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας

Λέσβος: Στην Εισαγγελία Μυτιλήνης η καταγγελία για την κακοποίηση αλόγων

Καιρός σήμερα: Ζέστη με 37άρια αλλά και άστατο σκηνικό – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
8Karekles_Marilena_Anastasiadou_Photography
ΘΕΑΤΡΟ

Η σκηνή στο Θέατρο Αλκμήνη γεμίζει καρέκλες για τους καλεσμένους από τις 4 Οκτωβρίου: «Οι Καρέκλες» του Ιονέσκο για δεύτερη σεζόν

annavissi_ndp0309
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η κοινή φωτογραφία με τον Elton John στο Instagram

dolofonia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

telos-tou-paixnidou-2
ΘΕΑΤΡΟ

Για το «Τέλος του Παιχνιδιού» στο Θέατρο Ιλίσια, μπαίνουν επιπλέον παραστάσεις και τις Κυριακές, από τον Οκτώβριο

Untitled design (1)
ΥΓΕΙΑ

Έκκληση για αίμα σε διασώστη του ΕΚΑΒ που έχει σώσει εκατοντάδες ανθρώπους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

pavlos_marinakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για το περιστατικό στην Αξιώτισσα: Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:41
8Karekles_Marilena_Anastasiadou_Photography
ΘΕΑΤΡΟ

Η σκηνή στο Θέατρο Αλκμήνη γεμίζει καρέκλες για τους καλεσμένους από τις 4 Οκτωβρίου: «Οι Καρέκλες» του Ιονέσκο για δεύτερη σεζόν

annavissi_ndp0309
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η κοινή φωτογραφία με τον Elton John στο Instagram

dolofonia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

1 / 3