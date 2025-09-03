Βασιλίσσης Όλγας: «Είναι κομβικός δρόμος και πρέπει να ανοίξει», λέει συγκοινωνιολόγος (Audio)

Ανυπερθέτως υπέρ του ανοίγματος της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, τάχθηκε ο Παναγιώτης Παπαντωνίου, συγκοινωνιολόγος, αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, τασσόμενος υπέρ του σχεδίου του δήμου Αθηναίων, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει προσκόμματα στην προσπάθεια αυτή.

Μιλώντας στον ρ/σ Αθήνα 984, ο Π. Παπαντωνίου τόνισε ότι «ο δρόμος της Βασιλίσσης Όλγας είναι κομβικός και πρέπει να ανοίξει» υπογραμμίζοντας ότι «η λωρίδα κίνησης υφίσταται και στον αρχικό σχεδιασμό της Όλγας, ενώ το πλάτος του δρόμου είναι τόσο μεγάλο που επιτρέπει να συνυπάρχουν ανεμπόδιστα πεζοί με οχήματα και ΜΜΜ. ‘Ενας πλατύς δρόμος όπως είναι η Βασιλίσσης Όλγας, μπορεί να εξυπηρετήσει την κίνηση οχημάτων παραμένοντας μια πολύ μεγάλη πράσινη λεωφόρος».

Επισήμανε επίσης το γεγονός ότι «το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή οφείλεται στο ότι είναι κλειστή η Βασιλίσσης Όλγας… Παράλληλα και οι οδηγοί αναγκάζονται να κάνουν ένα χιλιόμετρο παραπάνω – φτάνουν μέχρι την αρχή της Συγγρού για να κάνουν αναστροφή- προκειμένου να κατευθυνθούν προς Σύνταγμα…», επικυρώνοντας την άποψη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας θα δώσει ανάσα στην κίνηση στο κέντρο της πόλης.

