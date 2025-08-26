Βασιλίσσης Όλγας: Παραδίδεται στην κυκλοφορία – Τέλος σε μια «ιστορία που τραβάει από το 2020», λέει ο Χάρης Δούκας (Video)

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, ένας από τους κεντρικούς άξονες της Αθήνας που είχε παραμείνει για χρόνια κλειστή στην κυκλοφορία, επιστρέφει ξανά στους οδηγούς. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε την απόφαση, δίνοντας τέλος σε μια «ιστορία που τραβάει από το 2020».

«Είναι μια ιστορία που τραβάει από το 2020. Μισό χιλιόμετρο είχε άτυπα κλείσει σαν πεζόδρομος. Λέω άτυπα γιατί δεν υπάρχει ΦΕΚ πεζοδρόμησης και χωρίς ΦΕΚ πεζοδρόμησης, κανένας δρόμος δεν μπορεί να γίνει πεζόδρομος. Πέρασαν πολλά χρόνια που έκλεινε αυτός δρόμος και δεν υπήρχε κανένα έργο εκεί. Τώρα πλέον έχει προχωρήσει η διαδικασία ανάπλασης από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως λίγο πριν την Αμαλίας», είπε στο OPEN ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Χ. Δούκας παρουσίασε και τις βασικές κατευθύνσεις της μελέτης που θα κατατεθεί αυτή την Τετάρτη στο δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με το σχέδιο, δημιουργούνται δύο διαδρομές ήπιας κυκλοφορίας: η πρώτη από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τη λεωφόρο Αμαλίας και η δεύτερη από την Αμαλίας με κατεύθυνση προς την οδό Αρδητού. Η μελέτη προβλέπει επίσης ενσωμάτωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης έως και 25%.

Η παράδοση της λεωφόρου συνοδεύεται από έργα συντήρησης και διαμόρφωσης με πολλά φυτά και «ψυχρά υλικά» που πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Βασιλίσσης Όλγας θα αποτελέσει πλέον έναν συνδυασμό δρόμου ήπιας κυκλοφορίας και ανάσας πρασίνου, προσφέροντας ανακούφιση τόσο στους οδηγούς όσο και στους κατοίκους της περιοχής.

Ο δήμαρχος Αθηναίων άφησε αιχμές για την προηγούμενη δημοτική αρχή, λέγοντας ότι «η προηγούμενη διοίκηση απλά έβαφε με διάφορα χρώματα τη Βασιλίσσης Όλγας. Ήταν απλά ένα εργοτάξιο χωρίς καμία ουσία», ενώ υπενθυμίζεται ότι και η κυβέρνηση είχε εκφράσει αντιρρήσεις για την παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία.

