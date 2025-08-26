Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στη φυλακή ο 40χρονος δράστης – «Ήθελα μόνο να την τρομάξω, την λάτρεψα»

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος κρίθηκε προφυλακιστέος για το σοκαριστικό έγκλημα αν και υποστήριξε για ακόμη μία φορά πως μετάνιωσε που έσφαξε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα παιδιά τους.

Στην απολογία του για το έγκλημα στον Βόλο, ο 40χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία, υποστηρίζοντας πως ποτέ δεν σήκωσε χέρι στο θύμα και πως έφτασε στην γυναικοκτονία γιατί ήταν σε κατάσταση αμόκ.

Για ακόμη μία φορά επανέλαβε πως την σκότωσε καθώς το θύμα διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα: γεγονός, που όπως ισχυρίζεται, του το παραδέχθηκε.

Τα παιδιά τους ωστόσο διαψεύδουν κατηγορηματικά τις δηλώσεις του.

Ο δράστης ισχυρίστηκε επίσης πως το παιδί το οποίο απέβαλε η 36χρονη, δεν ήταν δικό του αλλά άλλου άνδρα.

«Δεν ήθελα να διαλυθεί η οικογένειά μου»

Περιγράφοντας την ημέρα της γυναικοκτονίας, ο δράστης ανέφερε πως σήκωσε το εργαλείο ψησίματος για να την τρομάξει και δεν κατάλαβε πως της προκάλεσε τραύματα σε λαιμό και στήθος. «Ηθελα απλά να την τρομάξω, όχι να της κάνω κακό. Την λάτρευα» φέρεται να είπε.

Σκοπός του, ισχυρίστηκε πως ήταν να σώσει την οικογένειά του.

Ο ίδιος ανέφερε πως τα προβλήματα στη σχέση τους μπήκαν το περασμένο Πάσχα, όταν διαπίστωσε την εξωσυζυγική σχέση της 36χρονης.

Την ημέρα της γυναικοκτονίας, δηλαδή στις 22 Αυγούστου 2025, οι 2 τους τσακώθηκαν και φτάσανε στα πρόθυρα του χωρισμού.

«Θα ήθελα να γύριζε πίσω ο χρόνος, να ήταν στην ζωή η γυναίκα μου να ήμουν εγώ στην θέση της, είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος απελπισμένος και προχθές σκέφθηκα στο κρατητήριο να θέσω βίαιο τέλος στην ζωή μου», δήλωσε ακόμη αφού ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του που τους στέρησε την μητέρα τους.

«Ήθελα να διατηρήσω την σχέση μας να κρατήσω την γυναίκα μου και να μην διαλυθεί η οικογένεια μας.

Ενήργησα ανορθόδοξα και κατέληξα στο άλλο άκρο, έγινα χωρίς να το έχω προμελετήσει ο δολοφόνος της γυναίκας που αγάπησα και λάτρεψα, διέπραξα ένα στυγερό, φριχτό έγκλημα, αποστέρησα από τα παιδιά μας την πολυαγαπημένη μητέρα τους», δήλωσε ακόμη.

Σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, ο 40χρονος ανέφερε πως ποτέ δεν υπήρξε βίαιος, αν και τα παιδιά του κατέθεσαν πως έβλεπαν συχνά την μητέρα τους με σημάδια.

«Πατώντας» στην πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας αλλά και στον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, ο 40χρονος ζήτησε να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ώστε να αποδειχθεί αν πάσχει από ψυχικό νόσημα που θα δικαιολογούσε το έγκλημα.

Διαβάστε επίσης

Μυτιλήνη: Προφυλακιστέος ο 57χρονος για τέσσερις εμπρησμούς

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

Βόλος: Εξιτήριο για τον 8χρονο που παρασύρθηκε από δίκυκλο – Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός και ο πατέρας του