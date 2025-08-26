Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

Οργισμένη παρέμβαση έκανε η Εριέττα Κούρκουλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της μετά από καταγγελίες που έλαβε και αφορούν κακοποίηση ζώων σε πανηγύρια της Λέσβου.

Η γνωστή ακτιβίστρια και ιδρύτρια του οργανισμού Save a Greek Stray, που εδώ και χρόνια μάχεται για τα δικαιώματα των ζώων, έλαβε μηνύματα πολιτών τα οποία περιέγραφαν τις πρακτικές βασανιστηρίων.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, σε πανηγύρια του νησιού άλογα κλείνονται στο σκοτάδι για μέρες, μεθάνε με μπύρες, ενώ τρομοκρατούνται με σαμπάνιες που ανοίγονται δίπλα στα αυτιά τους.

Παράλληλα, καταγγελίες αναφέρουν ότι στο πανηγύρι του ταύρου στην Αγία Παρασκευή, το ζώο περιφέρεται στολισμένο το πρωί και στη συνέχεια σφάζεται, με το κεφάλι και το δέρμα του να μπαίνουν σε λοταρία.

Η Εριέττα Κούρκουλου ανέβασε τα δύο μηνύματα που έλαβε ως stories στο Instagram.

Το πρώτο μήνυμα έγραφε: «Καλησπέρα σας, πρόκειται για μια καταγγελία. Βρίσκομαι στο νησί της Λέσβου. Εδώ γίνονται ακραία πράγματα. Βασανίζουν τα άλογα και τα αφήνουν κλεισμένα μέρες στο σκοτάδι, μετά τα αφήνουν και όποιο είναι πιο άγριο νικάει, μετά το πανηγύρι τα πάνε στο βουνό και τα μεθάνε με μπύρες. Ακόμα τους ανοίγουν σαμπάνιες δίπλα από τα αυτιά (στα άλογα) για να υποφέρουν. Επίσης πουλούν σε λοταρία το κεφάλι και το δέρμα σφαγμένου ταύρου τον οποίο τον αφήνουν στολισμένο να τον περιφέρουν μέσα στο χωριό καμιά μέρα. Θα ήθελα παρακαλώ μέσα από τη δύναμη που διαθέτετε και την επιρροή να βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Η οποία κίνηση είναι σημαντική»,.

«2025, Ντροπή απλά» έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου στο story δημοσιεύοντας το μήνυμα.

Το δεύτερο μήνυμα που έλαβε, ανέφερε: «Καλημέρα, σας στέλνω αυτό το μήνυμα καθώς γνωρίζω την ευαισθησία σας σχετικά με θέματα φιλοζωίας. Το φετινό καλοκαίρι έχω βρεθεί για διακοπές στη Λέσβο. Οι ντόπιοι με προσκάλεσαν να πάω στο πανηγύρι του ταύρου που γίνεται στο χωριό Αγία Παρασκευή κάθε χρόνο. Ακούγοντας την ονομασία και για καλή μου τύχη δεν πήγα. Σε αυτή τη “γιορτή”, το πρωί περιφέρουν τον ταύρο στολισμένο με στεφάνια στο χωριό και το απόγευμα τον σφάζουν και μοιράζουν σε λοταρία το κεφάλι και το δέρμα. Επίσης τρεις μέρες πριν τη γιορτή κλείνουν στο σκοτάδι τα άλογα, τα οποία στο βρωμοπανηγύρι τους τα καβαλάνε, τους ανοίγουν σαμπάνιες δίπλα στα αυτιά για να τρομάξουν και τα χτυπάνε καθώς ο νικητής είναι αυτός που θα έχει το πιο νευριασμένο. Το πρωί πηγαίνουν μαζί με τα άλογα μεθυσμένοι στο βουνό και τα ποτίζουν μπύρες. Από όσο έμαθα έχουν γίνει μηνύσεις χωρίς αποτέλεσμα. Ξέρω ότι έχετε μια φωνή παραπάνω λόγω ακολούθων. Θα ήταν σημαντικό εάν μπορούσατε να παρουσιάσετε κάπως το θέμα μπας και γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ».

«Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;», σχολίασε η Εριέττα Κούρκουλου.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Εξιτήριο για τον 8χρονο που παρασύρθηκε από δίκυκλο – Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός και ο πατέρας του

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε η 95χρονη γυναίκα που αναζητούνταν

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου