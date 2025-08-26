Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε η 95χρονη γυναίκα που αναζητούνταν

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 95χρονης γυναίκας η οποία αναζητούνταν από το πρωί της Κυριακής στα Χανιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συγγενών της χθες το βράδυ η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή

Η 95χρονη χάθηκε από την περιοχή Νεροκούρου, με το οικείο περιβάλλον της να εκτιμά ότι θα πήγαινε στις Καλύβες σε ένα μνημόσυνο.

Έκτοτε χάθηκε η επικοινωνία μαζί της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η αναζήτησή της από την οικογένειά της αλλά και την αστυνομία που ενημερώθηκε άμεσα, με τραγική δυστυχώς κατάληξη,

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

