search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 08:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 07:02

Σκύδρα: Σε χωματερή βρέθηκε το πτώμα του 72χρονου 

26.08.2025 07:02
PERIPOLIKO76
φωτογραφία

Κατά την ανάκριση «έσπασε» ο 75χρονος για τη στυγερή δολοφονία και τα βασανιστήρια που έκανε σε βάρος του 72χρονου συγχωριανού του στη Σκύδρα.

Τα ίχνη του ηλικιωμένου θύματος είχαν χαθεί για περίπου 10 ημέρες, μέχρι που εν τέλει ο δράστης αποκάλυψε στην αστυνομία που είχε παρατήσει τη σορό του.

Η φρικιαστική δολοφονία του 72χρονου έξω από το χωριό τους στη Σκύδρα, αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 75χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

Οι αρχές είχαν ήδη μιλήσει με την οικογένεια του 72χρονου η οποία ανέφερε πως οι 2 άνδρες είχαν διαφορές μεταξύ τους.

Κατά την ανάκριση, ο δράστης ομολόγησε τα όσα έκανε στο θύμα και στη συνέχεια έδειξε στους αστυνομικούς που είχε παρατήσει το πτώμα του θύματος.

Ο 75χρονος, φέρεται πως σκότωσε το θύμα όταν τον είδε να βγαίνει από το χωράφι του, εικάζοντας έτσι ότι του έκλεψε φρούτα. 

Ο 72χρονος ήταν γνωστός στις αρχές για μικροκλοπές είτε από καταστήματα είτε από χωράφια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο δράστης, εξοργισμένος που είδε να βγαίνει από το χωράφι του ο 72χρονος, τον πυροβόλησε με καραμπίνα, τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα.

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο Επστάιν: Έρχονται νέες αποκαλύψεις – Η Virginia Giuffre έγραψε βιβλίο πριν αυτοκτονήσει, πότε κυκλοφορεί

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»

Η σπουδαιότητα της ουκρανικής «Ζώνης – Φρούριο» στο Ντόνετσκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aystralia new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Απελάθηκε ο Ιρανός Πρέσβης – Κατηγορήθηκε για αντισημιτικές επιθέσεις

lisa cook new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ – H πρώτη απόλυση διοικητή της Τράπεζας μετά από 111 χρόνια

pam bondi new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, «Ελ Μάγιο» «θα πεθάνει στη φυλακή», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

PERIPOLIKO76
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: Σε χωματερή βρέθηκε το πτώμα του 72χρονου 

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Πατέρας με μωρό στην αγκαλιά ήρθε αντιμέτωπος με διαρρήκτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου - Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 07:59
aystralia new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Απελάθηκε ο Ιρανός Πρέσβης – Κατηγορήθηκε για αντισημιτικές επιθέσεις

lisa cook new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ – H πρώτη απόλυση διοικητή της Τράπεζας μετά από 111 χρόνια

pam bondi new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, «Ελ Μάγιο» «θα πεθάνει στη φυλακή», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

1 / 3