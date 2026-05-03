Global Sumud Flotilla: Παρατείνεται κατά 2 μέρες η κράτηση των δύο ακτιβιστών στο Ισραήλ

Την παράταση της κράτησης ενέκρινε το ισραηλινό δικαστήριο για τους δύο ξένους ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση.

«Το δικαστήριο παράτεινε την κράτησή τους κατά δύο ημέρες», δήλωσε στο AFP η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνών δράσεων της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Adalah που τους εκπροσωπεί.

Οι ισραηλινές Aρχές είχαν ζητήσει την παράταση της κράτησής τους κατά τέσσερις ημέρες, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα η Αζέμ.

Οι ακτιβιστές, ο ισπανός παλαιστινιακής καταγωγής, Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα, ήταν μεταξύ των 170 και πλέον ατόμων που συνελήφθησαν από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, όταν ο στολίσκος παρεμποδίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό σε διεθνή ύδατα. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι την Παρασκευή στην Ελλάδα.

Τη …Χαμάς «βλέπουν» οι ισραηλινοί

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Κεσέκ και ο Άβιλα συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Οι δύο κρατούμενοι είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας μετά από περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Το «Global Sumud Flotilla» ζητά την «άμεση απελευθέρωσή τους».

Ισπανός ΥΠΕΞ: Ο Κεσέκ «θα έπρεπε να βρίσκεται στην Κρήτη με τους υπόλοιπους»

Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε συνέντευξή του στο RNE έκανε λόγο για «παράνομη κράτηση που έγινε σε διεθνή ύδατα, εκτός κάθε δικαιοδοσίας των ισραηλινών αρχών».

Israel comunica que el activista palestino-español, Saif Abukeshek, y el brasileño, Thiago Ávila, han desembarcado en territorio israelí



▪️ Ambos fueron detenidos el jueves en aguas internacionales cuando viajaban hacia Gaza en la flotilla de Global Sumud



🎙️ Javier Garrido pic.twitter.com/iVVeM3TPoG — Radio 5 (@radio5_rne) May 2, 2026

Τόνισε πως ο Αμπού Κέσεκ δεν θα έπρεπε να έχει βρεθεί σε ισραηλινό έδαφος· θα έπρεπε να αποβιβαστεί στην Κρήτη μαζί με τους υπόλοιπους ακτιβιστές.

