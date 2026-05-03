search
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 15:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.05.2026 15:21

Global Sumud Flotilla: Παρατείνεται κατά 2 μέρες η κράτηση των δύο ακτιβιστών στο Ισραήλ

03.05.2026 15:21
global-sumud-flotilla

Την παράταση της κράτησης ενέκρινε το ισραηλινό δικαστήριο για τους δύο ξένους ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση.

«Το δικαστήριο παράτεινε την κράτησή τους κατά δύο ημέρες», δήλωσε στο AFP η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνών δράσεων της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Adalah που τους εκπροσωπεί.

Οι ισραηλινές Aρχές είχαν ζητήσει την παράταση της κράτησής τους κατά τέσσερις ημέρες, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα η Αζέμ.

Οι ακτιβιστές, ο ισπανός παλαιστινιακής καταγωγής, Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα, ήταν μεταξύ των 170 και πλέον ατόμων που συνελήφθησαν από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, όταν ο στολίσκος παρεμποδίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό σε διεθνή ύδατα. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι την Παρασκευή στην Ελλάδα.

Τη …Χαμάς «βλέπουν» οι ισραηλινοί

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Κεσέκ και ο Άβιλα συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Οι δύο κρατούμενοι είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας μετά από περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Το «Global Sumud Flotilla» ζητά την «άμεση απελευθέρωσή τους».

Ισπανός ΥΠΕΞ: Ο Κεσέκ «θα έπρεπε να βρίσκεται στην Κρήτη με τους υπόλοιπους»

Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε συνέντευξή του στο RNE έκανε λόγο για «παράνομη κράτηση που έγινε σε διεθνή ύδατα, εκτός κάθε δικαιοδοσίας των ισραηλινών αρχών».

Τόνισε πως ο Αμπού Κέσεκ δεν θα έπρεπε να έχει βρεθεί σε ισραηλινό έδαφος· θα έπρεπε να αποβιβαστεί στην Κρήτη μαζί με τους υπόλοιπους ακτιβιστές.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: «Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μία κακή συμφωνία», διαμηνύουν οι «Φρουροί της Επαναστάσης»

ΟΠΕΚ+: Αναμένεται συμφωνία για 3η συνεχόμενη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο του Ορμούζ

«Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα»: Παγκόσμια ανατριχίλα για την κρεμάλα στη γενέθλια τούρτα του ακροδεξιού Μπεν-Γκβιρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
global-sumud-flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Παρατείνεται κατά 2 μέρες η κράτηση των δύο ακτιβιστών στο Ισραήλ

epistrofi_fota_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Σε ετοιμότητα η Τροχαία, αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ, γεμάτα πλοία στον Πειραιά (Video)

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μία κακή συμφωνία», διαμηνύουν οι «Φρουροί της Επαναστάσης»

irakleio bar mahairoma (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το μαχαίρωμα του 57χρονου (Video)

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 25χρονος για ληστείες σε βάρος αυτοκινητιστών – Τους έσφιγγε τη ζώνη γύρω από τον λαιμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

dimoskopisi-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη με πτώση η Πλεύση Ελευθερίας

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξάρτητες Αρχές: Το παρασκήνιο μιας ατυχούς συνεννόησης και γιατί υπαναχώρησε το ΠΑΣΟΚ 

GIORGOS_MILONAKIS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Πρώτα θετικά σημάδια μετά από 17 ημέρες νοσηλείας

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 15:32
global-sumud-flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Παρατείνεται κατά 2 μέρες η κράτηση των δύο ακτιβιστών στο Ισραήλ

epistrofi_fota_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Σε ετοιμότητα η Τροχαία, αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ, γεμάτα πλοία στον Πειραιά (Video)

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μία κακή συμφωνία», διαμηνύουν οι «Φρουροί της Επαναστάσης»

1 / 3