ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 17:23
Ανθρωποκτονία στη Νέα Μάκρη: 31χρονη δολοφόνησε τον πρώην της μαζί με τέσσερα άτομα – Τον χτύπησαν μέχρι θανάτου

Εξιχνιάστηκε από στελέχη της Ασφάλειας Μαραθώνα η ανθρωποκτονία του 36χρονου Αιγύπτιου που έλαβε χώρα το βράδυ της περασμένη Κυριακής (24/4) στη Νέα Μάκρη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., πίσω από τη δολοφονία κρύβονταν μία 31χρονη (επίσης Αιγύπτια), πρώην σύντροφος του θύματος, η οποία φέρεται μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα να έστησαν ενέδρα στον 36χρονο και να τον χτύπησαν μέχρι θανάτου.

Το έγκλημα έγινε σε ένα οικόπεδο της λεωφόρου Μαραθώνος, σε ένα παράπηγμα, κοντά στο σπίτι όπου 36χρονος Αιγύπτιος ζούσε με τον πατέρα του. Ο θάνατός του καταγράφηκε τα ξημερώματα της 27ης Απριλίου, καθώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών το θύμα είχε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά κι άλλα τραύματα.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν από τον πατέρα του θύματος. Ο άνδρας πέρασε το κατώφλι της Ασφάλειας Μαραθώνα το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (27/4) και ανέφερε ότι ο γιος του του αποκάλυψε ότι η πρώην σύντροφος του, ο αδερφός της, ο νυν σύντροφος της κι ακόμη δύο άτομα του έστησαν ενέδρα και τον χτύπησαν άγρια με ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες.

Οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις (την 31χρονη, τον αδερφό της και τον νυν σύντροφό της) ενώ αναζητούν ακόμη δύο άτομα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

