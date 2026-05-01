Global Sumud Flotilla: Έφτασαν στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές μετά το ισραηλινό ρεσάλτο (Photos)

Στην Κρήτη έφτασαν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla την Παρασκευή (1/5), μετά την επιχείρηση αναχαίτησης που τους έστησε το Ισραήλ καταμεσής της θάλασσας στ’ ανοιχτά της Ελλάδας.

175 άνθρωποι διάφορων εθνικοτήτων -ανάμεσά τους και Έλληνες- αποβιβάστηκαν το πρωί στο λιμάνι του Αθερινόλακκου σύμφωνα με το neakriti.gr, αφού το Ισραήλ με επικίνδυνο ρεσάλτο έκοψε τον δρόμο τους προς τη Γάζα.

Όπως μετέδωσε το τοπικό Μέσο, από εκεί θα φύγουν με λεωφορεία με τελικό προορισμό το Ηράκλειο, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Ύστερα, θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Διαβάστε επίσης:

Μαρίνα Αλίμου: Τραυματισμός 27χρονης τουρίστριας σε σκάφος – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Το συγκινητικό «αντίο» πιλότου της Aegean μετά την τελευταία προσγείωση: Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής (video)

«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά (photos)

