Απρόσμενη τροπή πήραν οι διακοπές στην Ελλάδα για μια 27χρονη κοπέλα από την Πολωνία.
Η νεαρή τουρίστρια τραυματίστηκε σήμερα (1/5) το πρωί στο δεξί γόνατο, ενώ επέβαινε σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που βρισκόταν στη μαρίνα Αλίμου.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.
Τα αίτια του τραυματισμού διερευνώνται, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.
