Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στον οργανισμό της 19χρονης – Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της 19χρονης, που άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο του Αργοστολίου, έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειάς της.

«Λάβαμε πριν από δύο μέρες τις τοξικολογικές εξετάσεις, κι αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα, είναι ότι υπήρχε τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της. Κάτι που καταδεικνύει ότι δεν είχε βούληση εκείνες τις ώρες. Εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, κάνναβης κι αλκοόλ», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή «Ραντάρ» του ErtNews Radio 105,8.

«Αυτό που θέλει να μάθει η οικογένεια κι όλη η ελληνική κοινωνία, είναι ποιος έφερε σ’ αυτή την κατάσταση την Μυρτώ. Το λέει μετ’ επιτάσεως η οικογένειά της, αλλά κι όσοι τη γνώριζαν ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ ναρκωτικά με τη θέλησή της η Μυρτώ. Θέλουμε να μάθουμε τι έγινε τα τελευταία λεπτά», τόνισε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας.

Είκοσι μέρες μετά τον θάνατο, που σόκαρε το πανελλήνιο, ο δικηγόρος επιμένει πως οι Αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν βαθύτερα αν στο νησί έχει απλώσει τα δίχτυα του κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών.

«Δεν έχει συμπεριληφθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων στη δικογραφία»

Αναφερόμενος στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε το κορίτσι εκείνο το βράδυ, αλλά και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, ο κ. Δρακουλόγκωνας ανέφερε: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμα, γιατί τα κινητά είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια».

«Δεν έχει πάει τίποτα στη δικογραφία από το περιεχόμενό τους», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όταν προχωρήσει περαιτέρω η διερεύνηση της υπόθεσης, θα υπάρξουν νέα δεδομένα που θα ξεδιαλύνουν ακόμα περισσότερο το τοπίο.

Τι ζητούν οι γονείς της

Σύμφωνα με τον κ. Δρακουλόγκωνα, η οικογένεια της 19χρονης ζητά να μάθει «ποιος την οδήγησε εκεί, και τι έγινε τις τελευταίες ημέρες κι ώρες πριν από τον θάνατό της».

Πρόσθεσε δε ότι, η Μυρτώ «δεν έπινε καν αλκοόλ. Μια βόλτα αν κάνατε στα μαγαζιά της περιοχής, θα σας έλεγαν όλοι ότι έπινε κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ».

Ο κ. Δρακουλόγκωνας, ο οποίος εκτός από την ιδιότητα του νομικού είναι και δήμαρχος Σάμης, είπε ότι ο θάνατος της Μυρτούς άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με την κοινωνία να ζητά απαντήσεις για δύο μείζονα θέματα.

«Πρώτον το δίκτυο ναρκωτικών, που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ έχει παραγίνει» είπε χαρακτηριστικά.

»Δεύτερον, αν υπάρχουν κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών παιδιών εδώ στο νησί. Δεν γνωρίζουμε την έκτασή του, και πρέπει να διερευνηθεί. Είναι πολύ νωρίς για να δούμε αν ισχύει κι αν έχει επεκταθεί» πρόσθεσε.

«Οι αστυνομικοί φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους»

«Εγώ είπα στον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων με τον οποίο συζήτησα χθες μαζί με άλλους δημάρχους και φορείς ότι “βλέπω ότι οι συνάδελφοί σου, φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους”. Υπάρχουν αστυνομικοί που φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους, το λέω με σιγουριά».

