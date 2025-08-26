ΑΔΕΔΥ: Aντιδρά με 24ωρη απεργία την Πέμπτη στο νέο Πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων

Με πανελλαδική απεργία η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζει το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε ανακοίνωσή της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, αναφέρει: «με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το “παρών” στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».

Ήδη αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Αντί η κυβέρνηση να έχει πάρει μέτρα προστασίας του λαού και της περιουσίας του από τις πυρκαγιές που κατέκαψαν για άλλο ένα καλοκαίρι τη χώρα και συνεχίζουν να καταστρέφουν το φυσικό της πλούτο, η πρεμούρα της είναι πως θα νομοθετήσει Αυγουστιάτικα το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και τους Ο.Τ.Α.

Η Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α. με το υπόμνημα και τις νομικές παρατηρήσεις που κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις 18 Ιουλίου 2025 κατέρριψε κάθε επιχείρημα της κυβέρνησης περί «τιμωρίας των επίορκων», καθώς ήδη από τον ισχύοντα Κώδικα προβλέπονται αυστηρές ποινές για τα πειθαρχικά παραπτώματα.

Παράλληλα σαν Ομοσπονδία αναδείξαμε και τον πραγματικό στόχο της κυβέρνησης που είναι η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους».

Η ΟΜΕ

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας, τονίζει μεταξύ άλλων πως: «Βαφτίζει πειθαρχικά παραπτώματα ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας στο ίδιο καζάνι των πειθαρχικών παραπτωμάτων των πειθαρχικών ποινών, με τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, με στόχο την ανεμπόδιστη εφαρμογή της γνωστής αντεργατικής και αντιδραστικής πολιτικής της, για την στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, των απευθείας αναθέσεων με την προώθηση συγκεκριμένων συμφερόντων, της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης τομέων του δημοσίου, της διάλυσης ή υποβάθμισης δημόσιων δομών κλπ».

