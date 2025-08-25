Πάτρα: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Τραγωδία σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα σε γαμήλια εκδήλωση, σε γνωστό χώρο δεξιώσεων στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το flamis.gr, ενώ το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του χόρευαν, σηκώθηκε και ο παππούς της νύφης ηλικίας 85 ετών. Χόρεψε για να τιμήσει την αγαπημένη του εγγονή, όμως όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκουραστεί… κατέρρευσε.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

