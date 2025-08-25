Λουτράκι: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Μια τραγική εξέλιξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Λουτράκι, όταν άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το korinthostv.gr, άμεσα κινητοποιήθηκε πλήρωμα διασωστών, οι οποίοι έσπευσαν επί τόπου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προχώρησαν σε τεχνικές ανάνηψης, στις οποίες ο άνδρας δεν ανταποκρινόταν.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του

