search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 11:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 10:42

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Συνεχίζει την προκλητική στάση του ο δράστης – «Αυτή φταίει, προκαλούσε»

25.08.2025 10:42
GYNAIKOKTONIA_VOLOS_COUPLE_NEW

Η παθολογική του ζήλια και η εμμονή του πως η γυναίκα του τον απατούσε, ισχυρίστηκε πως τον οδήγησε στην γυναικοκτονία της ο 40χρονος άνδρας στον Βόλο.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του συνεχίζει, κατά πληροφορίες, την θεωρία πως η σύζυγός του «προκαλούσε» και μάλιστα, όταν τον συνάντησε η κόρη του για να τον ρωτήσει γιατί το έκανε, της απάντησε: «αυτή φταίει γιατί προκαλούσε».

«Θόλωσα και τη σκότωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε αρχικά στην 18χρονη κόρη του και πρόσθεσε: «Ξέρεις αν η μητέρα σου με απατούσε;»

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 18χρονη συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

Φεύγοντας δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ πως θέλει να τον εκδικηθεί γι’ αυτό που έκανε στην μητέρα της, καθώς και πως θα γίνει αυτή «μητέρα» για τα τρία μικρότερα αδέλφια της που είδαν τη σκηνή του φονικού. Η 18χρονη να σημειωθεί πως ήδη εργάζεται.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι τους. Χθες πήγε να καταθέσει στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη στις 10 το πρωί. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Διαβάστε επίσης:

Mύκονος: Τραγικός επίλογος με τον Τούρκο επιχειρηματία του οποίου βυθίστηκε το σκάφος

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνάντηση του 40χρονου κατηγορούμενου με την κόρη του – «Θόλωσα» της είπε

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους – «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου… λεφτά» (video)

medvedev-diaititis-us-open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Χάος στο παιχνίδι του Μεντβέντεφ με τον Μπονζί – Ξέσπασε κατά του διαιτητή ο Ρώσος, τον γιούχαραν για 5 λεπτά (video)

georgiadis-adonis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε on-air ραντεβού με… γαστρεντερολόγο (Video)

KobeBryant
ΣΙΝΕΜΑ

Έρχεται ταινία για τον Kobe Bryant από τη Warner

ypoik_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Στο 1,5 δισ. ευρώ το ύψος των παροχών – Το ΥΠΟΙΚ… ορίζει τη μεσαία τάξη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

kertsos gera andou kke
ΚΑΛΧΑΣ

Ενσυναίσθηση τέλος by Άκης Σκέρτσος, το κίνημα «free Gerapetritis», τα ζόρια της επιστροφής Τσίπρα και η έγνοια Ανδρουλάκη, και το μέτωπο κυβέρνησης με Κουτσούμπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 11:06
atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους – «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου… λεφτά» (video)

medvedev-diaititis-us-open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Χάος στο παιχνίδι του Μεντβέντεφ με τον Μπονζί – Ξέσπασε κατά του διαιτητή ο Ρώσος, τον γιούχαραν για 5 λεπτά (video)

georgiadis-adonis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε on-air ραντεβού με… γαστρεντερολόγο (Video)

1 / 3