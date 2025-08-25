Γυναικοκτονία στο Βόλο: Συνεχίζει την προκλητική στάση του ο δράστης – «Αυτή φταίει, προκαλούσε»

Η παθολογική του ζήλια και η εμμονή του πως η γυναίκα του τον απατούσε, ισχυρίστηκε πως τον οδήγησε στην γυναικοκτονία της ο 40χρονος άνδρας στον Βόλο.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του συνεχίζει, κατά πληροφορίες, την θεωρία πως η σύζυγός του «προκαλούσε» και μάλιστα, όταν τον συνάντησε η κόρη του για να τον ρωτήσει γιατί το έκανε, της απάντησε: «αυτή φταίει γιατί προκαλούσε».

«Θόλωσα και τη σκότωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε αρχικά στην 18χρονη κόρη του και πρόσθεσε: «Ξέρεις αν η μητέρα σου με απατούσε;»

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 18χρονη συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

Φεύγοντας δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ πως θέλει να τον εκδικηθεί γι’ αυτό που έκανε στην μητέρα της, καθώς και πως θα γίνει αυτή «μητέρα» για τα τρία μικρότερα αδέλφια της που είδαν τη σκηνή του φονικού. Η 18χρονη να σημειωθεί πως ήδη εργάζεται.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι τους. Χθες πήγε να καταθέσει στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη στις 10 το πρωί. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Διαβάστε επίσης:

Mύκονος: Τραγικός επίλογος με τον Τούρκο επιχειρηματία του οποίου βυθίστηκε το σκάφος

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνάντηση του 40χρονου κατηγορούμενου με την κόρη του – «Θόλωσα» της είπε

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς