Mύκονος: Τραγικός επίλογος με τον Τούρκο επιχειρηματία του οποίου βυθίστηκε το σκάφος

Την 19η ημέρα των ερευνών από την ημέρα της εξαφάνισής του ο 43χρονος Τούρκος επιχειρηματίας Halit Yukay, ιδυτής της Mazu Yachts και καταξιωμένος στον χώρο του σχεδιασμού και της κατασκευής γιοτ, εντοπίστηκε νεκρός, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα.

Το σώμα του ανασύρθηκε από βάθος 68 μέτρων στην περιοχή όπου το σκάφος του, Graywolf, είχε βυθιστεί στις 4 Αυγούστου, την ώρα που ήταν εν πλω προς Μύκονο.

Ο 43χρονος ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα και είχε ένα παιδάκι.

Ο Yukay είχε αναχωρήσει από την Yalova στις 4 Αυγούστου με το ιδιωτικό του σκάφος Graywolf, με προορισμό τη Μύκονο, όπως ανέφεραν πολλά τουρκικά Μέσα.

Όταν χάθηκε η επικοινωνία μαζί του, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Την επόμενη μέρα, το ναυαγισμένο και μερικώς βυθισμένο σκάφος του εντοπίστηκε στην περιοχή του Μαρμαρά.

«Πρόκληση θανάτου εξ αμελείας»

Κατά τις έρευνης, η προσοχή των Αρχών στράφηκε στο φορτηγό πλοίο Arel 7, που φέρεται να συγκρούστηκε με το γιοτ του Yukay.

Ο 61χρονος καπετάνιος, C.T. αρχικά κρατήθηκε με την κατηγορία για «πρόκληση θανάτου εξ αμελείας».

Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, αλλά αργότερα συνελήφθη ξανά στην Κωνσταντινούπολη μετά από έφεση των Εισαγγελέων.

Τα δεδομένα από ραντάρ αποκάλυψαν τις κινήσεις του πλοίου στην περιοχή, ενώ οι ερευνητές βρήκαν γρατζουνιές στη πλώρη, οι οποίες προκλήθηκαν – μετά από ανάλυση φωτογραφίων – μετά την εξαφάνιση του επιχειρηματία.

Κάμερες ασφαλείας από το λιμάνι, όπου έδεσε το φορτηγό πλοίο, στις 5 Αυγούστου έδειξαν τον καπετάνιο και το πλήρωμα να επιθεωρούν την πλώρη αμέσως μετά την πρόσδεση, εντείνοντας τις υποψίες.

