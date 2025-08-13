Νέα στοιχεία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται: Συνελήφθη καπετάνιος άλλου πλοίου που φαίνεται να εμβόλισε τη θαλαμηγό

Νέα τροπή στην εξαφάνιση του Τούρκου επιχειρηματία Halit Yukay, ο οποίος αγνοείται από τις 4 Αυγούστου, όταν ξεκίνησε με το σκάφος του «Graywolf» από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο.

Το μόνο που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής είναι το σκάφος του, διαλυμένο, στη θάλασσα.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν η τουρκική εφημερίδα Hürriyet αποκάλυψε ότι κάμερες ασφαλείας στο λιμάνι της Σμύρνης κατέγραψαν κρίσιμες εικόνες που εμπλέκουν το φορτηγό πλοίο «AREL 7» στο συμβάν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο καπετάνιος του πλοίου, ταυτοποιημένος ως C.T., φαίνεται να ελέγχει το μπροστινό μέρος του σκάφους λίγο μετά την άφιξη στο λιμάνι – συγκεκριμένα στο σημείο όπου εντοπίστηκαν ίχνη σύγκρουσης και ζημιών.

Η εισαγγελία, σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές, συνέκρινε φωτογραφίες του πλοίου πριν και μετά τη διαδρομή του και εντόπισε ορατά σημάδια πρόσκρουσης μετά την προσέγγιση στη Σμύρνη.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ξεκίνησε διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, ενώ δόθηκε εντολή για τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων με σκοπό να καταρτιστεί έκθεση που θα ρίξει φως στο τι ακριβώς συνέβη το βράδυ του δυστυχήματος.

Δείτε τα καρέ που δημοσιοποίησε η Hurryiet

Καταθέσεις, κάμερες και σιωπή

Ο καπετάνιος του AREL 7 έχει ήδη συλληφθεί με την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια». Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ενώ έπλεε κοντά στο νησί Μαρμαρά, ένιωσε ένα ξαφνικό τράνταγμα, χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει. Όπως είπε, αντίκρισε στη θάλασσα δύο κομμάτια –πιθανότατα ξύλινα– και πέρασε ανάμεσά τους. Αν και επέστρεψε στο σημείο, αφού ένιωσε ανησυχία, θεώρησε πως δεν τον αφορούσε και συνέχισε την πορεία του.

Ωστόσο, τα στοιχεία φαίνεται να λένε διαφορετική ιστορία. Οι κάμερες ασφαλείας στο λιμάνι της Σμύρνης καταγράφουν ξεκάθαρα την ανησυχία του πληρώματος, που σπεύδει να επιθεωρήσει το μπροστινό μέρος του πλοίου μόλις αυτό δένει στο λιμάνι, αμέσως μετά το συμβάν. Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τις υποψίες ότι ο καπετάνιος είχε επίγνωση της σύγκρουσης.

Ραντάρ και καταδίωξη στη θάλασσα

Το πώς εντοπίστηκε το AREL 7 αποκαλύπτει την κινητοποίηση των αρχών. Το Λιμενικό χρησιμοποίησε δεδομένα από ραντάρ για να εντοπίσει την πορεία του πλοίου. Όταν αυτό αγκυροβόλησε στη Σμύρνη και άδειασε το φορτίο του, φωτογραφήθηκε από τις αρχές. Την επόμενη μέρα, όταν επέστρεψε στα χωρικά ύδατα της Γιάλοβας, δόθηκε το σήμα για επέμβαση: το Λιμενικό προσέγγισε το πλοίο και ξεκίνησε η διαδικασία συλλήψεων και ανακρίσεων.

Πέρα από τον καπετάνιο, καταθέσεις έχουν ληφθεί και από μέλη του πληρώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, ακόμα δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής του Halit Yukay.

