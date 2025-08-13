search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 11:12

Αυστραλία: Ανακαλύφθηκε μια προϊστορική φάλαινα

13.08.2025 11:12
falaina new

Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν το απολίθωμα μιας φάλαινας με κοφτερά δόντια, ενός τρομερού θηρευτή που ζούσε πριν από 26 εκατομμύρια χρόνια.

Τα Μουσεία Βικτώριας της Μελβούρνης ανάπλασαν το είδος από ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα κρανίου, που βρέθηκε το 2019 στην κομητεία Σερφ Κοστ, νοτιοδυτικά της πόλης.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «γρήγορο και με κοφτερά δόντια θηρευτή» που είχε περίπου το μέγεθος ενός δελφινιού. «Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρή φάλαινα με μεγάλα μάτια και ένα στόμα γεμάτο κοφτερά δόντια», δήλωσε ο ερευνητής Ρουέιριντ Ντάνκαν.

«Φανταστείτε μια εκδοχή πτεροφάλαινας που μοιάζει με καρχαρία: μικρή και απατηλά χαριτωμένη, αλλά σίγουρα όχι ακίνδυνη».

Το κρανίο ανήκε σε ομάδα προϊστορικών φαλαινών, μακρινών συγγενών και μικρότερων των σημερινών φαλαινών που τρέφονται με πλαγκτόν. Πρόκειται για το τέταρτο είδος αυτού του τύπου φαλαινών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με τα Μουσεία Βικτωρίας.

«Αυτό το απολίθωμα μας δίνει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίες φάλαινες μεγάλωσαν και εξελίχθηκαν και πώς η εξέλιξη διαμόρφωσε το σώμα τους στο μέτρο που προσαρμόζονταν στη θαλάσσια ζωή», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Έριχ Φιτζέραλντ, ο οποίος συνυπογράφει τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Zoological Journal of the Linnean Society

Διαβάστε επίσης

Σήμερα το μεσημέρι η τηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ενόψει του ραντεβού με τον Πούτιν

Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

FOTIES-EUROKINISSI_1308
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη με φλόγες, ανέμους και αναζωπυρώσεις – Μπαράζ εκκενώσεων, τραυματίες και ανυπολόγιστη καταστροφή

fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 11:55
xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

1 / 3