Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνάντηση του 40χρονου κατηγορούμενου με την κόρη του – «Θόλωσα» της είπε

Η σοκαριστική γυναικοκτονία στον Βόλο έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο, να δηλώνει αμετανόητος για την πράξη του. Σήμερα το πρωί έφτασε αμίλητος και με το κεφάλι σκυμμένο στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.

Τη στιγμή που έφτασε, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν «Γιατί το έκανες;» και αν το έχει μετανιώσει, ωστόσο εκείνος παρέμεινε σιωπηλός και με κατεβασμένο το κεφάλι. Μάλιστα μέσα στο κρατητήριο συνάντησε την 18χρονη κόρη του, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες είπε: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω».

Από τον εισαγγελέα του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Έπειτα έλαβε προθεσμία από την Ανακριτή για να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00.

Η εισαγγελία διέταξε κοινωνική έρευνα για τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους ως προς το πού πρέπει να οδηγηθούν. Μέχρι στιγμής μένουν με τους συγγενείς της μητέρας.

Όσον αφορά στον 40χρονο, με εντολή της εισαγγελίας, θα διερευνηθεί η νοσηλεία που είχε τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρείο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν πεθάνει – «Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα»