Εύβοια: Έρευνες σε βάρος 6 ανηλίκων για εμπρησμούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στην Εύβοια, σχετικά με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν πρόσφατα στον Δήμο Ερέτριας. Στο πλαίσιο της έρευνας, ανήλικα παιδιά καλούνται να καταθέσουν, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής τους στα περιστατικά εμπρησμού.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στην περιοχή βρίσκονται, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα και παίρνουν καταθέσεις από ανήλικα παιδιά και γονείς.

Ήδη έχουν κληθεί πέντε αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας 13 και 14 ετών. Κάποια από τα έξι παιδιά είναι αδέρφια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και αλλοδαποί. Από εξέταση πέρασαν και οι κηδεμόνες τους. Η Πυροσβεστική ελέγχει και βιντεοληπτικό υλικό.

Τα συγκεκριμένα παιδιά δεν είχαν εμπλακεί στην προηγούμενη υπόθεση, στις 4 Αυγούστου, όταν είχαν προσαχθεί τέσσερις ανήλικοι μετά την πυρκαγιά στην Αμάρυνθο. Εκείνη η έρευνα είχε ανοίξει τον δρόμο για τον εντοπισμό συνολικά οκτώ ανηλίκων, που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν φωτιές τον τελευταίο χρόνο.

Οι νέες προσαγωγές δεν έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ η υπόθεση πλέον ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Διαβάστε επίσης:

Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον 2ο γύρο της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική τελευταία ανάρτηση του λίγες ημέρες πριν πεθάνει – «Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα»

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο – Πήρε προθεσμία για την Τρίτη (video)