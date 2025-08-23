search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 18:15
23.08.2025 16:35

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του – Το βεβαρημένο μητρώο του

23.08.2025 16:35
volos-gynaikoktonia-345

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8) ο 40χρονος ο οποίος σκότωσε την σύζυγό του στον Βόλο. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρυβόταν σε ένα πάρκινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά αφότου σκότωσε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του. Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.

Χθες Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε. Η 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Το ποινικό του μητρώο είναι επίσης βεβαρημένο. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, ενώ το 2019 είχε βρεθεί δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Νωρίτερα, το 2018, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Η εγκληματική του δραστηριότητα εντοπίζεται ήδη από το 2013, όταν είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

