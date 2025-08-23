search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 16:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 15:13

Ροδόπη: 4 συλλήψεις διακινητών που μετέφεραν συνολικά 21 μετανάστες

23.08.2025 15:13
peripoliko_elas_astynomia

Χειροπέδες σε τέσσερις διακινητές, τρεις αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό που προωθούσαν, συνολικά στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, 21 μη νόμιμους μετανάστες πέρασαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

Στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής συνελήφθη ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός που μετέφεραν παράνομα με Ι.Χ. έξι άτομα. Διαπιστώθηκε για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις αρχές Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας η οποία ανήκει σε άλλο όχημα και είχε δηλωθεί η κλοπή της στα μέσα του περασμένου μήνα και πάλι σε αστυνομική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός οδηγώντας νταλίκα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου). Επιχείρησε να περάσει στη χώρα, ωστόσο σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια συσκευής ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν επιμελώς κρυμμένοι επτά μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Τέλος, στην επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη ο τρίτος αλλοδαπός διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα οχτώ μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Τυχερού και Διδυμοτείχου.

Διαβάστε επίσης:

Φλώρινα: 3 συλλήψεις για απάτες κατά ηλικιωμένων – Απέσπασαν πάνω από 32.000 ευρώ

Ασπρόπυργος: Συλλήψεις 14χρονου και 17χρονου για ληστεία

Αδέσποτα ζώα: Μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρέωση της στείρωσης ή της αποστολής DNA

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πνιγμός 4χρονης στους Παξούς: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν οι συγγενείς του κοριτσιού

musk zuckerberg (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μάσκ: «Έφαγε άκυρο» από τον Ζάκερμπεργκ όταν του ζήτησε «συμμαχία» για την OpenAI

kostas_peletidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών η χρηματοδότηση για την αντιπυρική περίοδο»

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: 4 συλλήψεις διακινητών που μετέφεραν συνολικά 21 μετανάστες

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: 3 συλλήψεις για απάτες κατά ηλικιωμένων – Απέσπασαν πάνω από 32.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση» - Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 16:16
pisina_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πνιγμός 4χρονης στους Παξούς: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν οι συγγενείς του κοριτσιού

musk zuckerberg (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μάσκ: «Έφαγε άκυρο» από τον Ζάκερμπεργκ όταν του ζήτησε «συμμαχία» για την OpenAI

kostas_peletidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών η χρηματοδότηση για την αντιπυρική περίοδο»

1 / 3