ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 15:07
23.08.2025 14:06

Αδέσποτα ζώα: Μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρέωση της στείρωσης ή της αποστολής DNA

23.08.2025 14:06
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εσωτερικών είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει την υποχρέωση στείρωσης ή την εναλλακτική αποστολής DNA των δεσποζόμενων ζώων πάση θυσία.

Η νομοθετική ρύθμιση για την πτώση του παραβόλου στα 20 ευρώ αναμένεται στη Βουλή αρχές Σεπτεμβρίου, και αυτή η τόσο χαμηλή τιμή θα ισχύσει για 4 μήνες, μέχρι την εκπνοή της παράτασης. Πιθανότατα θα είναι προσωρινή, ώστε να συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος δειγμάτων.

Οι κτηνίατροι

Η τωρινή παράταση είναι η τελευταία, καθώς ο «σκόπελος» του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που ως συνδικαλιστικός φορέας αρνείται τη λήψη γενετικού υλικού και έχει καθυστερήσει σημαντικά την εφαρμογή του νόμου, πρόκειται να ξεπεραστεί. Ηδη βέβαια αρκετοί κτηνίατροι πανελλαδικά έχουν σπάσει την «απεργία». Αν ο ΠΚΣ συνεχίσει την άρνηση, θα δοθεί εναλλακτική λύση εντός διμήνου που έχει ήδη σχεδιαστεί.

Πάγιο αίτημα

Η καθολική στείρωση αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της φιλοζωικής κοινότητας για την εξάλειψη του φαινομένου των αδέσποτων ζώων με πολλούς όμως να εναντιώνονται, εξού και νομοθετικά δόθηκε η εναλλακτική της αποστολής γενετικού υλικού για τα μη στειρωμένα ζώα. Σκοπός του DNA είναι σε περίπτωση που εγκαταλειφθούν οι απόγονοι του θηλυκού γεννήτορα να μπορεί να εντοπιστεί ο δράστης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης που άφησε τον σκύλο ή τη γάτα του να γεννήσει και πέταξε τα κουταβάκια/γατάκια. Σύμφωνα με επιστήμονες της Ακαδημίας Αθηνών, έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από το τεστ πατρότητας καθώς στους σκύλους συγκρίνονται 381 τόποι, στις γάτες 113 ενώ στους ανθρώπους περίπου 6070.

