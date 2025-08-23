search
ΕΛΛΑΔΑ

23.08.2025 13:24

Ρατσιστικό παραλήρημα γυναίκας κατά διανομέα: «Ζήτησα Έλληνα, δεν δέχομαι την παραγγελία» – «Κακώς μου την φέρατε νωρίς» (Video)

23.08.2025 13:24
delivery_new

Σάλος έχει προκληθεί με βίντεο στο TikTok, το οποίο δείχνει γυναίκα να επιτίθεται λεκτικά σε διανομέα, ο οποίος της πήγαινε την παραγγελία, διότι με βάση αυτή και όπως ακούγεται και στο βίντεο, δεν είναι Έλληνας και… έφερε την παραγγελία πιο νωρίς…

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραβηχτεί από τον ίδιο τον διανομέα. Αν και το πρόσωπο της γυναίκας δεν φαίνεται, ακούγονται καθαρά τα όσα είπε στον εργαζόμενο. Αρχικά, η πελάτισσα αφήνει τον διανομέα να περιμένει και τον κατηγορεί γιατί… ήρθε νωρίτερα από το χρονικό περιθώριο που είχε αναφέρει. «Έλεγε 18 λεπτά και ήρθατε σε 8», ακούγεται να λέει, και όταν εκείνος σχολιάζει ότι είναι θετικό που έφτασε νωρίτερα, απαντά: «Το καλό είναι το αναμενόμενο χρονικό περιθώριο».

@ledioshamzaj

♬ πρωτότυπος ήχος – Ledio Hamzaj

Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν η γυναίκα τον ρωτά αν είναι Έλληνας. Όταν εκείνος απαντά αρνητικά, η πελάτισσα αρνείται να παραλάβει την παραγγελία, ισχυριζόμενη ότι είχε σημειώσει στα σχόλια της παραγγελίας ότι επιθυμούσε «Έλληνα διανομέα».

Ο διανομέας, παρά την προσβλητική συμπεριφορά, αποχώρησε ήρεμος, σχολιάζοντας: «Έτυχε να είμαι εγώ», δείχνοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Το βίντεο έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους, με χρήστες των social media να εκφράζουν την οργή τους για τη συμπεριφορά της γυναίκας, ενώ ταυτόχρονα επαινούν την ψύχραιμη αντίδραση του διανομέα.

Η αντίδραση του εργαζόμενου ήταν οντως πολύ ψύχραιμη, όμως για άλλη μία φορά βλέπουμε πως γύρω μας υπάρχουν αντιλήψεις βγαλμένες από τα πιο σάπια και σκοτεινά έγγατα του ακροδεξιού βόθρου…

