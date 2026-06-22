search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 17:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 17:04

Πάτρα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο 7 μηνών βρέφος

22.06.2026 17:04
vrefos

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική στο 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν  σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Η μητέρα συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το 7 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο το Σάββατο (20/6) με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

Η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι που το είχαν, ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, τη στιγμή που εκείνη έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί.

Διαβάστε επίσης

Τη σκότωσε με μπουκάλι, μαχαίρι και ένα κούτσουρο – Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη 

Στο Στρατοδικείο 12 γιατροί και νοσηλευτές για τον θάνατο του 27χρονου οπλίτη στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο

Γαστούνη: Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της – Δικογραφία για κακούργημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
furnier
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το είπε και το έκανε: Ο Φουρνιέ έβαψε τα γένια του κόκκινα (Video)

x-twitter_1602_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για προβλήματα στο Χ – Χιλιάδες χρήστες δεν έχουν πρόβαση

ta-spas
ADVERTORIAL

Νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr (vid.) – Απαιτητικό one touch challenge δοκιμάζει τις ικανότητες των φιλάθλων

gallia kausonas 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός καύσωνας με 40άρια στην Ευρώπη: Δύο παιδιά πέθαναν μέσα σε ΙΧ στη Γαλλία, σε ποτάμια και πάρκα οι πολίτες για λίγη δροσιά (Photos/Video)

advert
ADVERTORIAL

Open call για το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας χορού 2026 στην Τεχνόπολη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 17:31
furnier
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το είπε και το έκανε: Ο Φουρνιέ έβαψε τα γένια του κόκκινα (Video)

x-twitter_1602_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για προβλήματα στο Χ – Χιλιάδες χρήστες δεν έχουν πρόβαση

ta-spas
ADVERTORIAL

Νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr (vid.) – Απαιτητικό one touch challenge δοκιμάζει τις ικανότητες των φιλάθλων

1 / 3