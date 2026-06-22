Πάτρα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο 7 μηνών βρέφος

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική στο 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Η μητέρα συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το 7 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο το Σάββατο (20/6) με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

Η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι που το είχαν, ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, τη στιγμή που εκείνη έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί.

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