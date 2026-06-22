Γαστούνη: Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της – Δικογραφία για κακούργημα

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Δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος για θανάτωση ζώου σχηματίστηκε σε βάρος της 60χρονης γυναίκας, η οποία ταυτοποιήθηκε ως υπεύθυνη για τον θανάσιμο τραυματισμό μικρής σκυλίτσας στη Γαστούνη.
Η γυναίκα έχει ήδη δώσει προφορική κατάθεση και έλαβε προθεσμία 48 ωρών για να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις. Η ταυτοποίησή της προέκυψε από υλικό καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες πολιτών.
Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και, μετά τη συλλογή όλων των στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αμαλιάδας για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη φιλοζωική κοινότητα, η οποία ζητά αυστηρή αντιμετώπιση της κακοποίησης ζώων.
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