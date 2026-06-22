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22.06.2026 12:06

Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θάλασσας (photo)

22.06.2026 12:06
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Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον λιμενοβραχίονα Ιχθυόσκαλας Καβάλας εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας και στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δύτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 12:50
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