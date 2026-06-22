Καβάλα: Πολίτης βρήκε όπλο στον βυθό της θάλασσας (photo)

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Όπλο στον πυθμένα βραχώδους σημείου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον λιμενοβραχίονα Ιχθυόσκαλας Καβάλας εντόπισε, χθες το μεσημέρι, πολίτης.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας και στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δύτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργείται προανάκριση.
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