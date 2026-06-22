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22.06.2026 11:20

Συγκινεί ο Δήμαρχος Άη Στράτη: Δεν τελείωσα ακόμα με τον καρκίνο, αλλά οδεύω προς τα εκεί (video)

22.06.2026 11:20
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Για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο μίλησε το πρωί της Δευτέρας (22/6) ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης.

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αλλά οδεύουμε προς το τέλος», τόνισε μιλώντας στο Mega.

«Επέστρεψα στα καθήκοντα, βόλεψαν τα δρομολόγια των πλοίων, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο στο νησί παρά ότι οι θεραπείες συνεχίζονται για λίγο διάστημα ακόμα», συνέχισε.

«Δεν παύεις να είσαι δήμαρχος, είναι τιμή που σε επέλεξε ο κόσμος να διαχειριστείς τις τύχες του τόπου», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Σινάνης.

Εξομολογήθηκε, παράλληλα, ότι «προσπαθώ να είμαι επιμελής, δεν μας αφήνει περιθώρια η αρρώστια, αλλά οφείλουμε να είμαστε επιμελείς στις απαιτήσεις του νησιού και των κατοίκων».

Συμπλήρωσε, τέλος, ότι η ενασχόλησή του με τα καθήκοντά του ως δήμαρχος «είναι και μια διέξοδος να ασχολούμαι και να μην το έχω στο μυαλό μου αυτό»

Ο 35χρονος δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου αποκάλυψε κατά την τελετή των Θεοφανίων ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και θα υποβληθεί σε θεραπείες και έκτοτε έχει χειρουργηθεί για αφαίρεση του όγκου δίνοντας το «παρών» στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, πέντε ημέρες μετά την επέμβαση.

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