Άργος: 70χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/6) στο 2ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Άργους – Τρίπολης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονη παρέσυρε 83χρονο πεζό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Ο 83χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.
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