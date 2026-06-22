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22.06.2026 10:21

Έρευνα: Οικονομική ασφυξία, στεγαστικό και αναξιοκρατία «πνίγουν» τους νέους στην Ελλάδα

22.06.2026 10:21
neoi new

Η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και οι χαμηλοί μισθοί αναδεικνύονται ως τα μεγαλύτερα εμπόδια, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και εδραιώνοντας την πεποίθηση ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίσες για όλους.

Την παραπάνω ανησυχητική εικόνα για την ψυχική κατάσταση και τις προοπτικές της νέας γενιάς στην Ελλάδα, αναδεικνύει η πανελλαδική έρευνα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Παρέμβασης Νέων 2026» που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 861 νέων, ηλικίας 17 έως 30 ετών.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ανασφάλειας και την αίσθηση των περιορισμένων ευκαιριών. Ειδικότερα, 8 στους 10 νέους δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση (burnout) λόγω των πιέσεων της καθημερινότητας. Αναλυτικά:

  • το 41% δηλώνει ότι νιώθει «πολύ συχνά» συναισθηματικά εξαντλημένο,
  • το 33% «αρκετά συχνά»,
  • το 17% «μερικές φορές»,
  • το 6% απαντά «σπάνια»
  • το 3% «καθόλου».

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πλειοψηφία των νέων θεωρεί ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ίδιες για όλους. Συγκεκριμένα:

  • το 34% απαντά ότι οι ευκαιρίες δίνονται «μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες».
  • Μόνο το 9% πιστεύει ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για όλους.
  • Το 21% τις συνδέει με την οικονομική στήριξη και
  • το 6% με το επάγγελμα.

Μεγάλο προβληματισμό στους ειδικούς προκαλεί το εύρημα που αφορά τη συνολική προοπτική της χώρας. Πάνω από το 60% των νέων δεν θεωρεί την Ελλάδα ασφαλές περιβάλλον προοπτικής για το μέλλον του, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι μπορεί να σχεδιάσει και να οικοδομήσει τη ζωή του στην χώρα μας, χωρίς σημαντικά εμπόδια.

Αναλυτικά, το 36% θεωρεί ότι η προοπτική υπάρχει «μόνο αν υπάρχει οικονομική στήριξη», το 28% απαντά «όχι, σε καμία περίπτωση», το 14% δηλώνει «ναι», το 12% «ναι αλλά απαιτείται εργασία ή μετανάστευση», ενώ το 10% αναφέρει ότι υπάρχουν προοπτικές «μόνο για όσους έχουν στήριξη».

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις: Ακρίβεια, στέγαση και χαμηλοί μισθοί

Ως σημαντικότερο εμπόδιο για τη ζωή των νέων στην Ελλάδα αναδεικνύονται η ακρίβεια, η στέγαση και οι χαμηλοί μισθοί. Το 30% των ερωτηθέντων αναφέρει την ακρίβεια, το 25% το στεγαστικό ζήτημα, το 22% τους χαμηλούς μισθούς, το 9% την ψυχική πίεση, το 8% την έλλειψη προοπτικής και το 6% την πολιτική αναξιοπιστία.

Δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς και η σύγκριση με τους γονείς τους

Επιπλέον ένα σημαντικό εύρημα αποτελεί και το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Ενώ το 21% δηλώνει εμπιστοσύνη στο σχολείο και το πανεπιστήμιο και το 18% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπα ποσοστά κινούνται χαμηλά για δικαιοσύνη, ΜΜΕ και στρατό. Ενδεικτικά, 1 στους 3 νέους δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν θεσμό.

Στην ερώτηση σύγκρισης με τους γονείς τους, το 46% των νέων θεωρεί ότι έχει λιγότερες ευκαιρίες από εκείνους, ενώ το 16% απαντά ότι έχει περισσότερες. Ένα σημαντικό μέρος (10%) δεν τοποθετείται ξεκάθαρα.

Συμπέρασμα

Τα ευρήματα της έρευνας συνθέτουν την εικόνα μιας νέας γενιάς που απαιτεί περισσότερη αξιοκρατία, οικονομική ασφάλεια και αληθινές προοπτικές εξέλιξης. Πίσω από τους αριθμούς οι ειδικοί διακρίνουν ότι οι σημερινοί νέοι αμφισβητούν την ικανότητά της χώρας μας, να τους προσφέρει ένα μέλλον στο οποίο θα μπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και το κυριότερο να μείνουν στον τόπο τους και να μην μεταναστεύουν.

Δείτε ολόκληρη τη έρευνα:

Λήψη

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