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22.06.2026 09:28

Θεσσαλονίκη: Απασχόλησαν τον υπάλληλο και «σήκωσαν» το χρηματοκιβώτιο από ψιλικατζίδικο – Δύο συλλήψεις

22.06.2026 09:28
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Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψιλικών στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ., προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες (19 και 23 ετών), μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα, όπου, ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέρρηξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4040 ευρώ, καθώς και μία τσάντα εργαζόμενου.

Πώς συνελήφθησαν

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1167 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 23χρονου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών για κλοπή.

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