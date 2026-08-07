search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2026 11:21

Έμπολα: Πάνω από 4.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό – 1.850 νεκροί

07.08.2026 11:21
ebola_main

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πάνω από 4.000 έχουν φτάσει για πρώτη φορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επιδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών της χώρας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ χαρακτηρίζεται και ως η ταχύτερα εξαπλούμενη μέχρι σήμερα.

Εκτιμήσεις για πολύ περισσότερα κρούσματα

Ειδικοί εκτιμούν ότι μολύνσεις από τον ιό είχαν ήδη σημειωθεί αρκετούς μήνες πριν από την επίσημη κήρυξη της επιδημίας, στις 15 Μαΐου. Για τον λόγο αυτό θεωρούν πιθανό ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον που καταγράφεται επισήμως.

Στην τελευταία έκθεση του ινστιτούτου δημόσιας υγείας της χώρας αναφέρεται ότι τα κρούσματα ανέρχονται συνολικά σε 4.053, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 1.850.

Περιστατικά έχουν εντοπιστεί σε πέντε επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό:

  • Ιτούρι
  • Βόρειο Κίβου
  • Νότιο Κίβου
  • Άνω Ουέλε
  • Τσόπο

Η επιδημία ενδέχεται να είχε αρχίσει από τον Ιανουάριο

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στην επιστημονική επιθεώρηση Science κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό πιθανότατα είχε ξεκινήσει ήδη από τον Ιανουάριο ή ακόμη και νωρίτερα, στην επαρχία Ιτούρι.

Οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 500 ύποπτα περιστατικά κατά το διάστημα από τα μέσα Ιανουαρίου έως τις 15 Μαΐου.

Οι παράγοντες που δυσκολεύουν τον περιορισμό

Οι προσπάθειες για τον έλεγχο της επιδημίας δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής, εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καθυστέρηση στον εντοπισμό των περιστατικών, οι δυσκολίες στην επιτήρηση, οι στρατιωτικές συγκρούσεις, καθώς και η έλλειψη εμβολίων και θεραπευτικών επιλογών για το στέλεχος του ιού που ευθύνεται για τη συγκεκριμένη επιδημία.

Δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα παγκοσμίως

Μεγαλύτερη παραμένει μόνο η επιδημία που έπληξε τη Δυτική Αφρική την περίοδο 2014-2016.

Τότε είχαν καταγραφεί περισσότερα από 28.000 κρούσματα στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Διαβάστε επίσης:

JD Vance: Ο αμερικανός αντιπρόεδρος, οι «ηλίθιοι», τα «καθάρματα» και οι προσωπικές προσβολές

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο και αυτοκτόνησε αφού σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του – Οκτώ νεκροί και 15 τραυματίες (video/photos)

Τουλάχιστον 58 νεκροί στην Υεμένη από επιθέσεις των Χούθι – 11 τραυματίες στη Σαουδική Αραβία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XORAFI-eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε υψηλό τριετίας οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως – Καύσωνες και πολεμικές συγκρούσεις αυξάνουν το κόστος των καλλιεργειών

KOUTSOUMPAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κουτσούμπας στο TikTok για κόστος διακοπών: «Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν αρχίσει»

troxaio_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

thalassa_navagosostis_0706_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Ιταλίδας τουρίστριας χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη

merz 32- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το καυτό καλοκαίρι του Φρίντριχ Μερτς: Φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

metalleio_halkou_hrysou_skouries
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όταν η Eldorado Gold αθετεί τις συμφωνίες της

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

melania trump 66- new
LIFESTYLE

Παρά την εμπορική αποτυχία και τις κακές κριτικές ετοιμάζεται το sequel του «Melania»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:11
XORAFI-eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε υψηλό τριετίας οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως – Καύσωνες και πολεμικές συγκρούσεις αυξάνουν το κόστος των καλλιεργειών

KOUTSOUMPAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κουτσούμπας στο TikTok για κόστος διακοπών: «Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν αρχίσει»

troxaio_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

1 / 3