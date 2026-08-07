Έμπολα: Πάνω από 4.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό – 1.850 νεκροί

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Πάνω από 4.000 έχουν φτάσει για πρώτη φορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επιδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών της χώρας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ χαρακτηρίζεται και ως η ταχύτερα εξαπλούμενη μέχρι σήμερα.

Εκτιμήσεις για πολύ περισσότερα κρούσματα

Ειδικοί εκτιμούν ότι μολύνσεις από τον ιό είχαν ήδη σημειωθεί αρκετούς μήνες πριν από την επίσημη κήρυξη της επιδημίας, στις 15 Μαΐου. Για τον λόγο αυτό θεωρούν πιθανό ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον που καταγράφεται επισήμως.

Στην τελευταία έκθεση του ινστιτούτου δημόσιας υγείας της χώρας αναφέρεται ότι τα κρούσματα ανέρχονται συνολικά σε 4.053, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 1.850.

Περιστατικά έχουν εντοπιστεί σε πέντε επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό:

Ιτούρι

Βόρειο Κίβου

Νότιο Κίβου

Άνω Ουέλε

Τσόπο

Η επιδημία ενδέχεται να είχε αρχίσει από τον Ιανουάριο

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στην επιστημονική επιθεώρηση Science κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό πιθανότατα είχε ξεκινήσει ήδη από τον Ιανουάριο ή ακόμη και νωρίτερα, στην επαρχία Ιτούρι.

Οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 500 ύποπτα περιστατικά κατά το διάστημα από τα μέσα Ιανουαρίου έως τις 15 Μαΐου.

Οι παράγοντες που δυσκολεύουν τον περιορισμό

Οι προσπάθειες για τον έλεγχο της επιδημίας δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής, εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καθυστέρηση στον εντοπισμό των περιστατικών, οι δυσκολίες στην επιτήρηση, οι στρατιωτικές συγκρούσεις, καθώς και η έλλειψη εμβολίων και θεραπευτικών επιλογών για το στέλεχος του ιού που ευθύνεται για τη συγκεκριμένη επιδημία.

Δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα παγκοσμίως

Μεγαλύτερη παραμένει μόνο η επιδημία που έπληξε τη Δυτική Αφρική την περίοδο 2014-2016.

Τότε είχαν καταγραφεί περισσότερα από 28.000 κρούσματα στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

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