Σαλαμίνα: Φωτιά σε σκάφος μέσα σε ιδιωτικό ναυπηγείο

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σκάφος που βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά, σε χώρο ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντας της Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
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