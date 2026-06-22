Οικόπεδα: Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό τους – Από αύριο αρχίζουν να «πέφτουν» πρόστιμα

Μέχρι και σήμερα έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες οικοπέδων να τα καθαρίσουν από ξερά χόρτα και λοιπές εύφλεκτες ύλες, στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας, με το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ξεκαθαρίζει ότι από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι και οι… λυπητερές σε όσους παρέλειψαν να κάνουν τους καθαρισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, πάντως, η εικόνα είναι απογοητευτική, καθώς χιλιάδες οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα παραμένουν ακαθάριστα, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δοθεί περαιτέρω παράταση και ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και τα πρόστιμα βαριά.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων, εκτός από τον καθαρισμό τους, υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης (https://akatharista.apps.gov.gr).

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

Οι καθαρισμοί αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων

Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων

Συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων

Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου.

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