Σεισμός ανοιχτά της Ζακύνθου: 4,2 Ρίχτερ κοντά στις Στροφάδες

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Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις Στροφάδες.
Σύμφωνα με τη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:30 και είχε επίκεντρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,6 χιλιόμετρα.
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