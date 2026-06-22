Σεισμός ανοιχτά της Ζακύνθου: 4,2 Ρίχτερ κοντά στις Στροφάδες

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις Στροφάδες.

Σύμφωνα με τη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:30 και είχε επίκεντρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,6 χιλιόμετρα.

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