Χανιά: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας ο 43χρονος – Ο ρόλος της συζύγου του, τι ψάχνουν οι Αρχές

Νέα, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας τόσο τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας όσο και τις συνθήκες που τον οδήγησαν τελικά στην ομολογία.

Ο άνδρας, που από την πρώτη στιγμή βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, φέρεται να «λύγισε» έπειτα από την ασφυκτική πίεση των στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι Αρχές, αλλά και μετά την παρέμβαση της συζύγου του, η οποία φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να παραδεχθεί το έγκλημα.

Η νύχτα του φονικού

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς, το βράδυ της 30ής Μαΐου η Σταυρούλα Λεβεντάκη πήγε στο σπίτι που του νοίκιαζε προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούσαν το ακίνητο. Όπως ισχυρίζεται, ακολούθησε έντονος καβγάς, ο οποίος σταδιακά ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Κατά την ομολογία του, αρχικά τη χτύπησε με γυάλινο μπουκάλι μπύρας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποίησε και ξύλο, πριν καταλήξει να τη μαχαιρώσει στο στήθος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα έφερε δύο μαχαιριές στην περιοχή του θώρακα, τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

Το πλέον ανατριχιαστικό στοιχείο είναι ότι μετά τη δολοφονία φέρεται να έδεσε και να φίμωσε το θύμα, ενώ ακολούθησε μια οργανωμένη προσπάθεια απόκρυψης των στοιχείων του εγκλήματος.

Η προσπάθεια συγκάλυψης

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 43χρονος επιχείρησε να «κουκουλώσει» το έγκλημα και να εξαφανίσει κάθε ίχνος που θα μπορούσε να τον συνδέσει με την εξαφάνιση της 45χρονης.

Η σορός μεταφέρθηκε μακριά από το σπίτι και θάφτηκε σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο Χανίων, όπου εντοπίστηκε έπειτα από περισσότερες από τρεις εβδομάδες ερευνών. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλες τις κινήσεις του δράστη μετά το έγκλημα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν υπήρξε προμελέτη ή αν υπήρξαν τυχόν πρόσωπα που γνώριζαν κάτι από όσα είχαν συμβεί.

Κομβικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται πως έπαιξε και το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί. Οι κινήσεις του 43χρονου, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του και τα ψηφιακά ευρήματα άρχισαν να σχηματίζουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο γύρω του.

Ο ρόλος της συζύγου του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες γύρω από τη στάση της συζύγου του δράστη.

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Γαύδο, μετέβη εκτάκτως στα Χανιά όταν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, ζήτησε να συναντήσει τον σύζυγό της στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων.

Εκεί φέρεται να του απηύθυνε μια δραματική έκκληση:

«Σε παρακαλώ, αν πραγματικά το έχεις διαπράξει, θέλω να το ομολογήσεις για να ηρεμήσουμε όλοι και να φύγει η πίεση από σένα και από εμάς».

Λίγο αργότερα, ο 43χρονος φέρεται να κατέρρευσε ψυχολογικά και να προχώρησε στην ομολογία.

Η ίδια, μιλώντας στο Newsit, δήλωσε ότι γνώριζε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και ότι δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό που να προδίδει όσα είχαν συμβεί. «Ήξερα την Σταυρούλα Λεβεντάκη, δεν είχα καταλάβει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι αναζητούν τώρα οι Αρχές

Παρά την ομολογία, η έρευνα κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο του εγκλήματος και αν η εκδοχή του «καβγά που ξέφυγε» ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή αν πρόκειται για έναν ισχυρισμό που επιχειρεί να περιορίσει το βάρος των κατηγοριών.

Παράλληλα, εξετάζονται οι χρονικές αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου, τα ευρήματα από τα κινητά τηλέφωνα, οι επικοινωνίες πριν και μετά τη δολοφονία, αλλά και οι ακριβείς κινήσεις του τις ώρες που ακολούθησαν το έγκλημα.

Το βάρος πέφτει πλέον και στα πορίσματα των ιατροδικαστών, τα οποία αναμένεται να δώσουν πιο σαφείς απαντήσεις για τη σειρά των γεγονότων, τον ακριβή τρόπο θανάτου και το εάν η βία που ασκήθηκε ήταν ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που έχει μέχρι στιγμής περιγράψει ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη, καθώς πίσω από την εξαφάνιση μιας γυναίκας που αναζητούνταν επί εβδομάδες αποκαλύπτεται σταδιακά ένα έγκλημα με ιδιαίτερα σκληρά χαρακτηριστικά και πολλά ακόμη αναπάντητα ερωτήματα.

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