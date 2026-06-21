Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 80χρονος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

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Η σορός ενός 80χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε διαμέρισμα, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί Κυριακή (21/06) στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thesspost.gr, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Καπετάν Άγρα και κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το διαμέρισμα.
Ο ηλικιωμένος ήταν κατάκοιτος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα.
Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.
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