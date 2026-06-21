Πυροσβεστική: 83 πυρκαγιές και 7 συλλήψεις για εμπρησμούς το τελευταίο 48ωρο

Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα (41 το Σάββατο 20 Ιουνίου και 42 την Κυριακή 21 Ιουνίου), με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, να δίνουν διαρκή μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές.

Οι σημαντικότερες πυρκαγιές που απασχόλησαν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν:

Στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών Ροδόπης, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 11:27 σε δασική έκταση. Επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και πέντε αεροσκάφη.

Στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 15:23 σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην ‘Ανω Αλμυρή Κορινθίας, όπου λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:32, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 56 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Στον Αλμυροπόταμο Καρύστου Ευβοίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:14 του Σαββάτου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 35 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 08:58 σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Στην Αμπέλα Σύρου, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 12:42 σε χορτολιβαδική έκταση. Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Προληπτικά εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για μετακίνηση πολιτών από την περιοχή Τρία Λαγκώνια προς την Ερμούπολη.

Στην περιοχή Καβησός Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 14:23 σε χαμηλή βλάστηση. Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα και τρία αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας, όπου οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως τονίζεται, έδωσαν πραγματική μάχη για τον περιορισμό των πολλαπλών μετώπων που δημιουργούνταν από συνεχείς κηλιδώσεις, καθώς οι ριπές των ανέμων έφταναν κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Την ίδια στιγμή, τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς οι ισχυρές αναταράξεις κατά τη λήψη νερού, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανεμογεννητριών και δικτύων υψηλής τάσης στην περιοχή, δυσχέραιναν σημαντικά την πραγματοποίηση στοχευμένων ρίψεων.

Αντίστοιχα δύσκολες ήταν οι συνθήκες και στη Σύρο, όπου οι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους 7 μποφόρ προκάλεσαν αλλεπάλληλες αναζωπυρώσεις, κηλιδώσεις και δημιουργία νέων εστιών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι ενισχυμένοι άνεμοι που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές σε κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

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Χανιά: 60χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης – Επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού από την Πυροσβεστική

Ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον δήμο Καντάνου-Σελίνου.

Σύμφωνα με το patris, ο άνδρας κατέρρευσε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού από το δύσβατο σημείο. Ειδικότερα, εντοπίστηκε προς την έξοδο του φαραγγιού, όπου αναμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για την ανάσυρση και μεταφορά του άτυχου άνδρα.

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Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς και τη διενέργεια των προβλεπόμενων εξετάσεων από τις αρμόδιες αρχές.

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