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21.06.2026 18:51

Χανιά: 60χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης – Επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού από την Πυροσβεστική

21.06.2026 18:51
Έκρηξη έξω από κτίριο στο Περιστέρι - Media

Ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον δήμο Καντάνου-Σελίνου.

Σύμφωνα με το patris, ο άνδρας κατέρρευσε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού από το δύσβατο σημείο. Ειδικότερα, εντοπίστηκε προς την έξοδο του φαραγγιού, όπου αναμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για την ανάσυρση και μεταφορά του άτυχου άνδρα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς και τη διενέργεια των προβλεπόμενων εξετάσεων από τις αρμόδιες αρχές.

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