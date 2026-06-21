Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας «έκαψε» τον 43χρονο – Ήταν δεμένη και φιμωμένη

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν αυτό που «έδειξε» πως ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ήταν ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά της Κρήτης.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται η Σταυρούλα να μπαίνει αλλά όχι και να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης της δολοφονίας επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι Αρχές το ανέκτησαν.

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και ουσιαστικά δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό και μάλιστα είχε διαγραφεί από το δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης» είπε η κ. Δημογλίδου στον «αέρα» του ΣΚΑΪ.

Ήταν δεμένη και φιμωμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η 45χρονη βρέθηκε με λευκή μονωτική ταινία στο στόμα και δεματικά στα χέρια και τα πόδια, γεγονός που καταδεικνύει τη σκληρότητα της πράξης. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της. Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής αναμένεται η εκ νέου έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 43χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Δεν το είχα σχεδιάσει»

Τον ισχυρισμό ότι όλα έγιναν μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε από την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημά του, προέβαλε ο 43χρονος Σκοπιανός, που μετά από πολύωρη ανάκριση και ενώ βρισκόταν υπό κράτηση κατηγορούμενος για υπόθεση καλλιέργειας 13 δενδρυλλίων χασίς, ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε και έθαψε τη γυναίκα.

Όλα έγιναν το πρωί της 30ης Μαϊου και τη δική του εκδοχή για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα άρχισε να εξιστορεί ο 43χρονος στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, άλλωστε, ήταν από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πολύωρη διαδικασία της ανάκρισης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «όλα έγιναν μέσα στο σπίτι» και πως «δεν το είχα σχεδιάσει», αποδίδοντας το έγκλημα στις συνεχείς προστριβές που, όπως ισχυρίστηκε, είχε με τη γυναίκα, εξαιτίας φθορών στο σπίτι και υπήρχαν συχνοί καβγάδες μεταξύ τους. Ωστόσο, το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου δεν έχει βγει από το κάδρο των ερευνών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίρι στην αριστερή θωρακική κοιλότητα. Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να τύλιξε τη σορό με σακούλες, ενώ σακούλες εντοπίστηκαν και στο μικρό βαν που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, ο Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου και ο Υποδιευθυντής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, Γιάννης Σγουρός, μετέβησαν μαζί με τους αστυνομικούς στο σημείο που υπέδειξε ο κατηγορούμενος, σε περιοχή του Βατολακκού Χανίων, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε και το οποίο νοίκιαζε από την άτυχη γυναίκα.

Εκεί εντοπίστηκε η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τυλιγμένη μέσα σε σακούλες, όπως είχε περιγράψει ο 43χρονος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε χτύπημα στο κεφάλι και τραύματα στην αριστερή θωρακική χώρα, με τα ακριβή αίτια θανάτου να αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν θέσει τον 43χρονο υπό στενή παρακολούθηση, θεωρώντας τον ως βασικό ύποπτο για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Το βράδυ του Σαββάτου, η σύζυγός του παρέμεινε για αρκετές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψαν ουσιαστικά στοιχεία από την κατάθεσή της, ωστόσο η παρουσία της φέρεται να λειτούργησε ως μοχλός πίεσης που οδήγησε τελικά τον κατηγορούμενο στην ομολογία.

Τη Δευτέρα αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ενώ την Τρίτη θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

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