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21.06.2026 15:30

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σύρο – Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού η έρευνα

21.06.2026 15:30
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Άμπελα της Σύρου χάρη στην άμεση κινητοποίηση των Πυροσβεστών.

Πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές παραμένουν στην περιοχή της πυρκαγιάς για τον φόβο αναζωπύρωσης, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ.

Το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σύρου βρίσκεται στην περιοχή της για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι εκκενώθηκε με 112 η περιοχή Τρία Λαγγόνια.

Μιλώντας στο CycladesLive.gr, ο δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, είπε πως η φωτιά κατέκαψε μεγάλη έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας σημαντική οικολογική ζημιά στην περιοχή και πρόσθεσε πως δεν κινδύνεψαν σπίτια.

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