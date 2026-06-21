«Απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη»: Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στη Σύρο – Εκκενώνεται οικισμός

Συναγερμό στην Πυροσβεστική σήμανε η μεγάλη φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο σημείο σπεύδουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά ήχησε και το 112, που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Τρία Λαγγόνια να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μιλώντας στο Cyclades24, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης ανέφερε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Νίκο Παπαευσταθίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κινητοποίηση εναέριων μέσων για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της φωτιάς, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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