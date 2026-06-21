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21.06.2026 13:05

Αναβλήθηκε το Φεστιβάλ «Ολυμπίων» – Απομακρύνεται η αμφιθεατρική σκηνή μπροστά από το Ζάππειο

21.06.2026 13:05
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Σε διαδικασία απομάκρυνσης βρίσκεται η αμφιθεατρική σκηνή που είχε στηθεί μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, καθώς το Φεστιβάλ «Ολυμπίων» αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τον χώρο.

Στο σημείο, συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει το ξήλωμα της κατασκευής, η οποία είχε στηθεί για να φιλοξενήσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του φεστιβάλ, που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα το βράδυ ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, με τη συναυλία «Swinging with the Big Band» του Δήμου Αθηναίων.

Ωστόσο, αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων Ζαππείου ανακοίνωσε την αναβολή της διοργάνωσης, επικαλούμενη τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον χώρο του Ζαππείου. Στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιείται ότι η σκηνή και οι εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ήδη στο σημείο, όπως καταγράφεται, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποξήλωσης της προσωρινής κατασκευής, η οποία είχε διαμορφωθεί ως αμφιθεατρικός χώρος για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα πολιτιστικά δρώμενα.

Το φεστιβάλ ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου, οπότε και η εγκατάσταση θα αποσυναρμολογούνταν ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξη, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της αναβολής.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη κατασκευή είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, καθώς κάποιοι υποστήριζαν ότι περιόριζε την πρόσβαση στον χώρο του Ζαππείου, ενώ άλλοι σημείωναν ότι αλλοιώνει την εικόνα της Βασιλίσσης Όλγας λόγω του όγκου και του ύψους της.

Οι εργασίες απομάκρυνσης συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

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