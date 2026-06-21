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21.06.2026 12:38

Πάτρα: Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με κάταγμα στον μηρό και το κεφάλι – Πιθανή η κακοποίηση του

21.06.2026 12:38
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Με κατάγματα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται από το Σάββατο (20.06.2026) βρέφος 7 μηνών στην Πάτρα. Οι γιατροί έχουν ενημερώσει ήδη τις αρχές για την κατάσταση στην οποία νοσηλεύεται, μιας και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης.

Το 7 μηνών βρέφος Ρομά μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Το παιδί νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα, με τους γιατρούς να έχουν «πέσει από πάνω του» για να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Σύμφωνα, με όσα αναφέρουν στο thebest.gr, ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, τα τραύματα που φέρει δεν μπορούν να προκληθούν από κάποιο ατύχημα και έτσι, αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές για πιθανή κακοποίηση.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση και εντός των επόμενων ωρών, αναμένεται εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή για να διαπιστωθεί το πώς τραυματίστηκε με αυτόν τον τρόπο.

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Πάτρα: Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με κάταγμα στον μηρό και το κεφάλι – Πιθανή η κακοποίηση του

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