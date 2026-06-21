Οριοθετήθηκε η δασική φωτιά στη Σκαλωσιά

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη συνδρομή εθελοντών. Η φωτιά, η οποία είχε προκαλέσει κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, οριοθετήθηκε χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η πυρκαγιά ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε οικοπεδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε γειτονική δασική έκταση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε έπειτα από αρκετές ώρες επιχειρήσεων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν συνολικά 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποίησε ρίψεις νερού. Στην προσπάθεια συνέβαλαν επίσης εθελοντές, οι οποίοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου επέκταση της φωτιάς.

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